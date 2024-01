BIVŠI GRADONAČELNIK MAKARSKE KOMENTIRAO NOVINARSKI PROSVJED: "HND očigledno ne želi reagirati..."

Splitski novinari izašli su na ulicu! Kako smo ranije najavili, prosvjed je organiziran u Split ispred HNK na Trgu Gaje Bulata te u Zagrebu na Markovom trgu.

Novinarski prosvjed u Splitu i Zagrebu komentirao je Jure Brkan iz HDZ-a Makarska i bivši gradonačelnik ovog dalmatinskog grada. Naime, Brkan se u svom priopćenju opet okomio na makarsku gradsku vlast.

Njegov komentar vam prenosimo u cijelosti:

"Radi o čistom licemjerju jer prosvjeduju protiv, kako kažu "zakona opasnih namjera" te smatraju da je izravno usmjeren na zaštitu zloupotrebe sile u politici, a protiv javnog interesa i slobode medija, a istovremeno ostaju gluhi na verbalne napade i Slapp tužbe koje nad novinarkom Slobodne Dalmacije vrši SDP-ov gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Njihovo licemjerje je tim veće, jer isti tjedan kad je bila rasprava u Saboru o izmjeni i dopuni Kaznenoga zakona gradonačelnik Paunović vulgarno verbalno napao dotičnu novinarku, a HND nije osudio takav postupak. Ni tjedan dana nakon, kad smo ih javno prozvali zbog toga, nisu se udostojili javiti, ali pozivaju na prosvjede protiv izmjena zakona kojim bi se zabranilo neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje.

Danas je u Slobodnoj Dalmaciji objavljena reakcija gradonačelnika Paunovića, koji je putem svojih odvjetnika poslao demantij. Do sada, tako objavljeni demantiji su obično bili nagovještaj još jedne tužbe. Napominjem, da grad Makarska proračunskim novcem izdašno plaća nekoliko odvjetničkih ureda. Na sve ovo HND očigledno ne želi reagirati, a moje mišljenje je da je to zbog toga što je Paunović SDP-ov gradonačelnik i pouzdanik Peđe Grbina. Najžalosnije je to da su zbog svojih političkih interesa, spremni ostaviti svoje kolege na cjedilu", izjavio je Brkan.