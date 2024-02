Bivša reality zvijezda progovorila o prostituciji u Dubaiju: "Nudili su mi 100.000 eura..."

Bivša sudionica "Zadruge" Anja Todorović nedavno je govorila o nemoralnim ponudama koje dobija, a tvrdi da joj je jedan čovjek nudio čak 100.000 eura za intimne usluge.

- Dobila sam, naravno, imam slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi tako misle. Dobila sam razne poruke, koje se ili blokira ili se na njih ne odgovara. Bio je jedan čovjek, koji mi je nudio 100.000 eura da provede noć sa mnom, zgrozila sam se, rekla je Anja i osvrnula se na prostituciju u Dubaiju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli anja todorovic (@todorovic_anja)

-Nikada nisam bio u Dubaiju, planirala sam, ali zbog cijele te priče ne želim. Mislim da je bilo nekoliko ljudi koji su to učinili. Ne slažem se s tim, ne volim to, to prodavanje svog tijela. Ja sam protiv toga, izjavila je prenosi Blic.