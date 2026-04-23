Bivša pjevačica Magazina šokirala izjavom da je u zadnji trenutak otkazala kumstvo, izazvala je brojne reakcije

Mladi hrvatski glazbenik Marko Martinović, koji se publici predstavio u showu Superstar, a potom pokrenuo podcast Priče između nota, u jednoj od novijih epizoda ugostio je Andreu Šušnjaru, bivšu pjevačicu grupe Magazin.

Tijekom razgovora Šušnjara je podijelila situaciju iz privatnog života koja je izazvala brojne reakcije javnosti. Prisjetila se kako je trebala biti vjenčana kuma bliskoj prijateljici, ali je zbog poslovnih obaveza u posljednji trenutak morala odustati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Tada sam još bila u Magazinu. Pitala me prijateljica tri mjeseca ranije hoću li biti slobodna u tom terminu jer želi da joj budem kuma na piru. I ja kažem da ih moram pitati i pitam ja njih i oni kažu da nemamo ništa zakazano. Kažu mi da mogu slobodno, jer nemamo zakazano ništa na taj datum. Kažem im, nemojte slučajno da se dogodi, kuma sam, to mi je bitno, to mi je draga i bliska prijateljica. ‘Dobro, dobro, zapisat ćemo, budi ti bez brige’, rekli su. I ja lijepo njoj pristanem“, ispričala je.

No, situacija se zakomplicirala neposredno prije vjenčanja. "Tjedan dana prije svadbe, oni mene zovu i kažu: ‘Slušaj, uletio je taj i taj koncert tako da otkaži taj pir koji imaš.’ Kako ću ja sad nazvati prijateljicu tjedan dana prije i reći: ‘Slušaj, ja ti ne mogu biti kuma’. I ja njoj tako otkažem tjedan dana prije. Posipam se pepelom: ‘Oprosti, nije do mene’. I ona uzme drugu prijateljicu za kumu. Znači svadba je u subotu, oni meni u petak javljaju da ipak ništa od tog koncerta. Na kraju sam došla kao gost, bila je druga kuma. Svi su mislili da sam ja kuma i bilo je vrlo neugodnih situacija", dodala je.

Njezina ispovijest izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Dio komentatora osudio je njezin postupak, dok su je drugi branili, ističući profesionalne obaveze i ugovorne obveze, piše Večernji list.

"Pa iz principa ne bih odradila koncert, totalno nepoštovanje", glasio je jedan od komentara, na koji su se nadovezali i drugi: "U ozbiljnom poslu privilegije poput ‘principa’ su nepoznat pojam", "Ne radi se o tome, nego postoji ugovor koji ona mora ispoštovati". Bilo je i oštrijih reakcija: "Ja ovo ne bih ni ispričala", "Ne može nešto uletjeti ako svima kažeš da si nedostupan, tako da su je menadžeri prevarili", "Bilo bi me sram ovo reći, neugodno mi je čak i slušati", "Kumstvo se ne odbija", "Baš si dobra ‘prijateljica", samo su neki od komentara ispod objave.