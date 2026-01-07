Bivša ministrica: "Hrvatska je značajna za europsku sigurnost"

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, gostujući na N1 televiziji, analizirala je najnovije geopolitičke napetosti, od sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu do sve ozbiljnijih prijetnji američke administracije da će preuzeti Grenland.

Prema njezinim riječima, takav potez SAD-a ne samo da bi uništio NATO, već bi Ameriku pretvorio u neprijatelja Europe.

"Američko zauzimanje Grenlanda bio bi formalo i kraj NATO saveza"

Pusić je komentirala sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu, ocijenivši ga kao "europsku reakciju na de facto rastakanje NATO saveza, a ako pogledamo malo šire, na prijetnje ili najave američke administracije da će milom ili silom oteti Grenland, teritorij koji se autonomno upravlja sam sobom, a dio je Danske, članice NATO-a."

Upozorila je da bi američko zauzimanje Grenlanda imalo drastične posljedice. "To bi i formalno bio kraj NATO saveza. Naravno, Europljani to ne mogu glasno reći jer naprosto nisu još spremni da se sami brane, ni od Rusije, kao što se vidi u situaciji s Ukrajinom, ali ni da se suoče s ovom novom situacijom gdje treba postati svjestan da SAD više nije neupitni europski saveznik", rekla je Pusić.

Dodala je kako je "Koalicija voljnih" od početka bila pokušaj osmišljavanja europske, pa i transatlantske alternative NATO-u, zajedno s Kanadom. "Ta Koalicija je pokušaj Europe da postane jedan ozbiljni obrambeni savez u situaciji u kojoj je NATO krajnje upitan. To je apsolutno logično i više nego potrebno Europi, s obzirom na situaciju kojoj svjedočimo", smatra Pusić.

"Europa može samo pokušati odugovlačiti ovu situaciju"

Na pitanje može li Europa išta poduzeti po pitanju Grenlanda, Pusić odgovara da su joj mogućnosti ograničene. "Europa može samo pokušati u ovom trenutku, s obzirom na objektivnu situaciju obrambenih sposobnosti, može pokušati odugovlačiti, odgađati ovu situaciju u kojoj SAD preuzimaju Grenland." Ako se to dogodi, upozorava: "Time definitivno ubijaju NATO i time informalno postaju neprijatelji Europe, u situaciji u kojoj si to Europa ne može priuštiti, zbog Ukrajine, Rusije, niza drugih stvari."

Pusić je povukla paralelu između američkih i ruskih motiva. "Ja bih rekla da u slučaju Grenlanda je to jedan motiv koji nije jako različit od Putinovih motiva o, ili vraćanju SSSR-a, ili čak Ruskog Carstva", kazala je, podsjetivši na povijesna teritorijalna proširenja SAD-a kupnjom Louisiane i Aljaske.

"Trumpovi motivi nisu ni sigurnost ni minerali"

Bivša ministrica smatra da sigurnosni i ekonomski razlozi koje američka administracija navodi za preuzimanje Grenlanda ne stoje.

"Što se tiče sigurnosnih razloga koje Trump navodi, to ne drži vodu. Što se tiče ekonomskih razloga - rijetkih minerala koji se nalaze na Grenlandu, to je također Danska otvorila za američke kompanije, slobodu istraživanja i eksploatacije - dakle, ni to nije pravi razlog", objasnila je.

Pravi motiv vidi u osobnoj ostavštini. "Ali, za Trumpa koji je po svim ispitivanjima za sada na dnu liste najboljih američkih predsjednika, za sada je najgori američki predsjednik, je to teritorijalno povećanje nešto što mu je privlačno i što bi ga stavilo uz bok Jeffersona, Lincolna, Roosevelta. Mislim da je to jedan od elemenata koju mu je tu privlačan."

"Hrvatski saveznici u ovom trenutku samo su europske zemlje"

U novonastalim okolnostima, Pusić ističe da se Hrvatska mora okrenuti Europi. "Hrvatski saveznici u ovom trenutku su samo europske zemlje, odnosno države koje su se okupili u 'Koaliciju voljnih'", naglasila je.

Smatra da politika "Amerika na prvom mjestu" Hrvatsku čini irelevantnom za američki angažman, navodeći kao primjer nedavnu otmicu venezuelskog predsjednika, gdje američka administracija nije spomenula demokraciju, već isključivo ekonomske interese.

"Takav saveznik Hrvatskoj ne znači mnogo. U tim uvjetima mislim da je Hrvatska irelevantna za bilo kakav američki angažman, ali Europi znači mnogo, jer Hrvatska je značajna za europsku sigurnost, s obzirom na naš geopolitički položaj, i o tome moramo voditi računa", poručila je.

Upozorila je na nestabilnost u susjedstvu

Govoreći o potencijalnim lokalnim partnerima, Pusić je spomenula ideju o "jugoistočnoeuropskoj Skandinaviji" kao neostvarenom snu. "Naša suradnja bi mogla biti sa Slovenijom, Austrijom, Italijom. Mogla bi biti i s NATO članicama u našoj regiji, to su Crna Gora i Albanija", navela je.

Ipak, upozorava na nestabilnost u susjedstvu.

"S jedne strane, imamo Mađarsku koja apsolutno iskače iz svih aranžmana europskih i europske zajedničke sigurnosti, bar dok je Viktor Orban na vlasti. Imamo Srbiju koja, za sada barem, ima drugačiju putanju, drugačiji politički stav i što se tiče Rusije i NATO-a. Imamo Bosnu i Hercegovinu koja u nekim stvarima naprosto teška funkcionira. Tako da objektivno govoreći, naši susjedi nisu na taj način jednoznačno orijentirani i sigurnosno i politički kao što su to nordijske zemlje", zaključila je Pusić.