Bivša Mamićeva nevjesta i njezin novi zaručnik imaju veliki razlog za slavlje

Tia Jurčić, pokćerka ekonomista Ljube Jurčića na Instagramu je čestitala rođendan svom zaručniku, bivšoj NBA zvijezdi Kennyju Smithu. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju, uz opis: 'Sretan rođendan'.

U listopadu je otkriveno da su svoju vezu digli na višu razinu te su se zaručili.

'DA tebi zauvijek!', napisala je tada Tia, a pažnju na fotografiji privukao je njen zaručnički prsten, piše Story.

Da se među njima rodila ljubav Tia je otkrila prvog dana 2024. godine., kad je objavila njihovu fotografiju s dočeka.

Mjesec dana ranije, u prosincu 2023., Magazin Story je ekskluzivno donio priču o razvodu Tije i Marija Mamića, kao i priopćenje odvjetnice Nataše Pećarević u ime Tije Mamić te odvjetnika Ivana Stanića i Nikole Mandića u Marijevo ime.

Tia i Mario svoju ljubav držali su podalje od očiju javnosti, a u braku su proveli nešto više od šest godina.

'Istina je, Tia i ja se sporazumno razvodimo. I dalje nam je prioritet sreća naše djece i ovim putem učinit ćemo sve da zaštitimo njihovu privatnost. Nas dvoje i dalje ćemo graditi dobar odnos kakav i priliči roditeljima kojima je obitelj ispred svega', rekao je ekskluzivno za Story poduzetnik i nogometni menadžer.