Biste li platili više od 10 eura za kilogram vrgoračkih jagoda?

Na domaćim tržnicama još nema domaćih jagoda. Na hrvatsko tržište dolaze velike količine uvoznih, a najviše ih stiže iz Grčke, Njemačke i Italije.

Sličan trend rasta cijena jagoda nastavlja se i ove sezone.

Prosječna cijena na tržnicama od 6. do 12. travnja bila je oko sedam eura po kilogramu. Gradovi rekorderi po cijenama su Rijeka, Bjelovar i Varaždin s oko jedanaest, deset i osam eura po kilogramu

Rast cijena najavljuju i domaći uzgajivači, piše Dnevnik.hr.

Strahuju da bi jagoda purgerica za nekoliko godina mogla nestati s tržnica. Proizvodnja je do 40 posto pala i na vrgoračkom području, najviše zbog nedostatka radne snage.

Domaći proizvođači teško konkuriraju uvoznima na početku sezone. Prve veće količine vrgoračkih jagoda na tržnice stižu sljedeći tjedan.

Bez rješenja za radnu snagu i troškove proizvodnje, domaće jagode mogle bi postati - luksuz.