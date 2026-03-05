Biloglav o migrantskom kampu u Željavi: "Dolazak tisuća migranata mogao bi ugroziti sigurnost, turizam i opstojnost naše države"

U Hrvatskom saboru održana je konferencija za medije Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatskih suverenista, na kojoj se govorilo o najavi izgradnje migrantskog centra u Željavi kod Korenice, kao i o širem pitanju ilegalnih migracija u Hrvatskoj. Na konferenciji su sudjelovali Damir Biloglav, Igor Peternel, Krešimir Čabaj i Martin Kordić.

Biloglav: "Lokalno stanovništvo je zabrinuto"

U uvodnom obraćanju Damir Biloglav upozorio je na zabrinutost lokalnog stanovništva zbog planirane izgradnje migrantskog centra u napuštenom vojnom kompleksu Željava na području Općine Plitvička Jezera.

"To je samo povod za jedno šire razmišljanje o stanju ilegalnih migracija u Hrvatskoj. Bio sam među tim ljudima prije dva tjedna u Korenici. Tamo se okupilo nekoliko stotina domaćih ljudi koji su izrazili veliku zabrinutost zbog najave da bi se u njihovoj blizini, u nekadašnjem napuštenom vojnom objektu Željava, gradio migrantski centar. Najavljeno je da bi u prvoj fazi bilo postavljeno oko 450 kontejnera, a kapacitet bi bio oko 1500 migranata. To je tek prva faza, a o drugim fazama se za sada uopće ne govori", rekao je Biloglav.

Govoreći o samoj lokaciji, istaknuo je kako je riječ o velikom bivšem vojnom kompleksu na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

"Željava je napušteni vojni kompleks koji se nalazi na samoj granici između naše države i Bosne i Hercegovine. Granica prolazi kroz sam kompleks. Tamo postoji pet pista za zrakoplove, niz tunela i objekata za smještaj ljudstva. Sve je to napušteno nakon Domovinskog rata", rekao je.

Utjecaj na sigurnost i turizam

Biloglav je naglasio kako su stanovnici tog područja zabrinuti zbog mogućeg utjecaja migrantskog centra na sigurnost i turizam, koji je ključni izvor prihoda u tom kraju.

"Ti ljudi žive gotovo isključivo od turizma zbog Plitvičkih jezera. Oni imaju turiste tijekom cijele godine i boje se da bi jedan takav centar mogao imati negativan učinak na njihov jedini izvor prihoda. Svi znamo koliko je sigurnost važna u turizmu. Dolazak takvog centra s nepoznatim brojem ljudi opravdan je razlog za zabrinutost među lokalnim stanovništvom", smatra Biloglav.

Dodao je kako primjeri iz neposrednog susjedstva pokazuju kako takvi centri mogu utjecati na lokalne zajednice.

"Dovoljno je otići nekoliko kilometara preko granice, do Bihaća, gdje već godinama postoji takav centar i vidjeti kako to izgleda. Ljudi u Korenici nemaju dovoljno informacija i mislim da bi bilo važno doći među njih, objasniti im o čemu se radi i čuti njihove stavove", istaknuo je.

Biloglav je upozorio kako se Hrvatska zbog svog geografskog položaja nalazi na jednoj od važnih migrantskih ruta, što dodatno otežava upravljanje migracijskim pritiscima.

"Hrvatska ima više od 1200 kilometara vanjske granice Europske unije i nalazi se na jednoj od važnih migrantskih ruta. Zbog Dublinskog sporazuma mi smo, kao država prvog ulaska i registracije migranata, u nepovoljnijem položaju od država koje su dublje unutar Europske unije", poručio je.

Poziv na dugoročnu politiku i jačanje granice

Istaknuo je kako Hrvatska mora voditi dugoročnu i odgovornu politiku prema pitanju ilegalnih migracija.

"Naš stav je da bi Hrvatska trebala i dalje raditi na učvršćivanju svoje granice. Potrebno je osigurati dovoljan broj pripadnika granične policije i odgovarajuća tehnička sredstva kako bi granica bila maksimalno nepropusna za ilegalne prijelaze. Ako je potrebno, mogu se otvoriti i dodatni legalni granični prijelazi kako bi svi koji žele doći u Hrvatsku to mogli učiniti na zakonit način", naglasio je.

Upozorio je i na moguće posljedice nekontroliranih migracija za malu državu poput Hrvatske.

"Hrvatska je mala država s manje od četiri milijuna stanovnika i zbog toga smo posebno osjetljivi na veći priljev migranata. Već sada imamo više od 100 tisuća stranih radnika. Postoje dobri razlozi da ozbiljno razmišljamo o tome kako se postaviti prema tom problemu", rekao je.

Zaključno je poručio kako Hrvatska mora voditi politiku koja će štititi nacionalne interese.

"Važno je poštivati međunarodne obveze i imati razumijevanja za ljude koji su prisiljeni na migracije, ali u prvom redu moramo voditi računa o sebi i o interesima vlastite države", zaključio je Biloglav.

O vojnim misijama: "Primarni zadatak je obrana Hrvatske"

Na novinarsko pitanje o sigurnosti hrvatskih vojnika u međunarodnim misijama na Bliskom istoku i nesuglasicama između predsjednika Republike i predsjednika Vlade oko njihova mogućeg povlačenja, Biloglav je rekao kako je primarni zadatak Hrvatske vojske obrana vlastite države.

"Ako imate svoje vojnike u mirovnoj misiji i ako se oni dovedu u situaciju da mogu stradati, ja bih vjerojatno isto povukao svoje vojnike nazad. Naša vojska služi za obranu vlastite zemlje, a izvan nje možemo sudjelovati samo u mirovnim misijama, a ne u ratnim akcijama."