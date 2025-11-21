Bijeg k'o iz filma na Braču: Policija ga naganjala, on bacio motor i nastavio trčat. "Presudio" mu suhozid

Sinoć, 20. studenoga 2025. godine, oko 21:50 sati, na cesti D114 pored mjesta Mirca na otoku Braču policijski službenici izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču motocikla, koji se oglušio na izdanu naredbu i pokušao pobjeći motociklom. U jednom trenutku zaustavio se, odbacio motocikl i nastavio bježati trčeći. Tijekom bijega pao je preko suhozida, nakon čega su ga policijski službenici sustigli.

Utvrđeno je da je vozač motocikla 25-godišnjak koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova za počinjenje teških prometnih prekršaja.

Odveden je na liječnički pregled, budući da je naveo kako je tijekom pada ozlijedio nogu. Odbio je alkotestiranje te je nakon pregleda zadržan u policijskoj postaji.

Policija je predložila da se 25-godišnjaku izrekne zadržavanje u zatvoru i kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je donio odluku zadržavanja u zatvoru u trajanju 15 dana, nakon čega je osoba predana u nadležnu zatvorsku ustanovu.