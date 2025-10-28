BEZ STRUJE Veliki dijelovi Splita, Kaštela, Solina, doline Neretve, omiškog područja i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
SRIJEDA, 29.10.
Mjesto: Radošić, Trolokve
Ulica: dio Radošića i dio Trolokava
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Gradišćanskih Hrvata 9,11,13, 24i 26
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Korešnica-Kučine
Ulica: Put Gaja 10, 19, 19A, 21 Put Tičje Stinice 2-15
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Kopilica 10, 11, 12, 25B, 26D, 51 i 56
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Put Kruševika 1-51, Put Podvornice 2-16, Ivana Pavla II 120-152
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Makarska
Ulica: predio Marineta
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Kremena, Duba
Ulica: Interventno održavanje dalekovoda DV 10KV Raba
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Sinj
Ulica: Batonova
Očekivano trajanje:
10:00 - 16:00
Mjesto: Vina, Lučka, Umčani, Draževitići, Veliki Prolog, Butina, Stinjevac, Lukavac
Ulica: Sve ulice u mjestima Vina, Lučka, Umčani, Draževitići, Veliki Prolog, Butina, Stinjevac, Lukavac
Očekivano trajanje:
12:00 - 14:00
ČETVRTAK, 30.10
Mjesto: Split
Ulica: STINICE 35-41,41A,53,55 STINICE 38-42,48,48A,58 KOPILICA 26,26B,27
Očekivano trajanje:
21:00 - 23:59
Mjesto: Split
Ulica: HERCEGOVAČKA 54
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: HERCEGOVAČKA 56
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: HERCEGOVAČKA 52
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: HERCEGOVAČKA 50
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: HERCEGOVAČKA 48
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: PERISTIL,BULIČEVA,LUKAČIČEVA,SEVEROVA,ARHIĐAKONOVA,KRAJ SV.DUJE,GRABOVČEVA ŠIRINA,DIO KREŠIMIROVE,ADAMOVA,IZA VESTIBULA,BURINOVA,DOSUD,ILIRSKE AKADEMIJE,KRAJ SV.IVANA,HOTEL JUPITER,HOTEL SLAVIJA
Očekivano trajanje:
06:30 - 07:30
Mjesto: Ploče
Ulica: Grad Ploče sve ulice, Luka Ploče, Vojarna, Šipak, P.Blato, Stablina, Čeveljuša, Rogotin, Komin, Kozjak ušće, Staševica, Spilice, Crpala, Gnječi, Plina sva naselja, Tuneli na autoputu i brzoj cesti (Tunel Međak, Tunel Petrovac, Tunel Zmijarevići, Tunel Puljani, ČCP Karamatići)
Očekivano trajanje:
12:00 - 14:00
Mjesto: Ploče
Ulica: Trg Kralja Tomislava k.br. 1,2,3,4,5,6; Obala Ner.Gusara 2,4,6,8,10,12,14
Očekivano trajanje:
11:00 - 14:00