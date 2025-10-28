BEZ STRUJE Veliki dijelovi Splita, Kaštela, Solina, doline Neretve, omiškog područja i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

SRIJEDA, 29.10.

Mjesto: Radošić, Trolokve

Ulica: dio Radošića i dio Trolokava

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Gradišćanskih Hrvata 9,11,13, 24i 26

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Korešnica-Kučine

Ulica: Put Gaja 10, 19, 19A, 21 Put Tičje Stinice 2-15

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Kopilica 10, 11, 12, 25B, 26D, 51 i 56

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Kaštel Kambelovac

Ulica: Put Kruševika 1-51, Put Podvornice 2-16, Ivana Pavla II 120-152

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Makarska

Ulica: predio Marineta

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Kremena, Duba

Ulica: Interventno održavanje dalekovoda DV 10KV Raba

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Mjesto: Sinj

Ulica: Batonova

Očekivano trajanje:

10:00 - 16:00

Mjesto: Vina, Lučka, Umčani, Draževitići, Veliki Prolog, Butina, Stinjevac, Lukavac

Ulica: Sve ulice u mjestima Vina, Lučka, Umčani, Draževitići, Veliki Prolog, Butina, Stinjevac, Lukavac

Očekivano trajanje:

12:00 - 14:00

ČETVRTAK, 30.10

Mjesto: Split

Ulica: STINICE 35-41,41A,53,55 STINICE 38-42,48,48A,58 KOPILICA 26,26B,27

Očekivano trajanje:

21:00 - 23:59

Mjesto: Split

Ulica: HERCEGOVAČKA 54

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: HERCEGOVAČKA 56

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: HERCEGOVAČKA 52

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: HERCEGOVAČKA 50

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: HERCEGOVAČKA 48

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: PERISTIL,BULIČEVA,LUKAČIČEVA,SEVEROVA,ARHIĐAKONOVA,KRAJ SV.DUJE,GRABOVČEVA ŠIRINA,DIO KREŠIMIROVE,ADAMOVA,IZA VESTIBULA,BURINOVA,DOSUD,ILIRSKE AKADEMIJE,KRAJ SV.IVANA,HOTEL JUPITER,HOTEL SLAVIJA

Očekivano trajanje:

06:30 - 07:30

Mjesto: Ploče

Ulica: Grad Ploče sve ulice, Luka Ploče, Vojarna, Šipak, P.Blato, Stablina, Čeveljuša, Rogotin, Komin, Kozjak ušće, Staševica, Spilice, Crpala, Gnječi, Plina sva naselja, Tuneli na autoputu i brzoj cesti (Tunel Međak, Tunel Petrovac, Tunel Zmijarevići, Tunel Puljani, ČCP Karamatići)

Očekivano trajanje:

12:00 - 14:00

Mjesto: Ploče

Ulica: Trg Kralja Tomislava k.br. 1,2,3,4,5,6; Obala Ner.Gusara 2,4,6,8,10,12,14

Očekivano trajanje:

11:00 - 14:00