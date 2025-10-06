BEZ STRUJE Veliki dijeli Splita, Kaštela, doline Neretve, omiškog područja i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
UTORAK, 7.10.
Mjesto: Split
Ulica: Rendićeva 15 i 17
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Ljudevita Posavskog 2, 4, 6, 8, 10 i 14 A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Neorić i Sutina
Ulica: Područje Neorića i Sutina.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Frana Krste Frankopana, Kraljice Jelene
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Sv. Ižidora 42 A, 42 B, 42C
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Dio općine Runović.
Ulica: Ljubičići.
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:30
Mjesto: Matijevići, Momići, Podrujnica (osim Zlojića)
Ulica: Održavanje mreže srednjeg napona na DV 10KV KULA NORINSKA - NOVA SELA
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Ploče
Ulica: Neretljanskih gusara k.br.2,4,6,8,10,12,14; Trg kralja Tomislava k.br.1 do 6
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Hrvace
Ulica: cvitkovići
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Naklice
Ulica: sjeverni i sjeverozapadni dio
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
SRIJEDA, 8.10.
Mjesto: Split
Ulica: Hercegovačka 24, 26 i 28.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Frana Krste Frankopana, Kraljice Jelene
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00