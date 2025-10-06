BEZ STRUJE Veliki dijeli Splita, Kaštela, doline Neretve, omiškog područja i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

UTORAK, 7.10.

Mjesto: Split

Ulica: Rendićeva 15 i 17

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mjesto: Split

Ulica: Ljudevita Posavskog 2, 4, 6, 8, 10 i 14 A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Neorić i Sutina

Ulica: Područje Neorića i Sutina.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Kaštel Gomilica

Ulica: Frana Krste Frankopana, Kraljice Jelene

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Sv. Ižidora 42 A, 42 B, 42C

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Dio općine Runović.

Ulica: Ljubičići.

Očekivano trajanje:

08:30 - 13:30

Mjesto: Matijevići, Momići, Podrujnica (osim Zlojića)

Ulica: Održavanje mreže srednjeg napona na DV 10KV KULA NORINSKA - NOVA SELA

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Ploče

Ulica: Neretljanskih gusara k.br.2,4,6,8,10,12,14; Trg kralja Tomislava k.br.1 do 6

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

Mjesto: Hrvace

Ulica: cvitkovići

Očekivano trajanje:

08:30 - 13:00

Mjesto: Naklice

Ulica: sjeverni i sjeverozapadni dio

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

SRIJEDA, 8.10.

Mjesto: Split

Ulica: Hercegovačka 24, 26 i 28.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Kaštel Gomilica

Ulica: Frana Krste Frankopana, Kraljice Jelene

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00