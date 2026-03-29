Bez struje ostaju dijelovi Splita, Mravinaca, Kaštel Starog, Stobreča i Milešine

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra će bez električne energije privremeno biti potrošači na više lokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to na području Mravinaca, Kaštel Starog, Stobreča, Milešine i Splita.

Kako je navedeno, u Mravincima su planirani radovi na mreži n.n., a prekid opskrbe električnom energijom očekuje se od 9 do 13 sati. Bez struje će biti potrošači u Ulici Ante Starčevića od broja 2 do 80 i od 1 do 39, kao i u Ulici Marka Marulića od broja 2 do 20.

U Kaštel Starom su također predviđeni planirani radovi na mreži n.n., zbog čega će od 9 do 11 sati bez električne energije biti dio Ulice dr. Franje Tuđmana, i to na adresama 870, 872 i 872A. Na području Stobreča planiran je prekid opskrbe zbog radova na mreži n.n. u vremenu od 9 do 12 sati. Bez struje će biti potrošači u ulicama Ivankova od broja 1 do 11 i od 2 do 30, Sv. Lovre od broja 1 do 9, te Mornarska od broja 1 do 67 i od 2 do 40.

Dijelovi Splita ostaju bez struje

Na području Milešine bez električne energije bit će potrošači na cijelom području naselja, a razlog su planirani radovi na dalekovodu (DV). Očekivano trajanje prekida je od 8.30 do 12.30 sati. U Splitu su planirani radovi pod oznakom zamjena MU, zbog kojih će od 8.30 do 12.30 sati bez struje biti više adresa u Vojka Krstulovića. Riječ je o kućnim brojevima 5, 7, 9 i 11, zatim 21 i 23, kao i o brojevima 2, 4, 6 i 8.

Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se savjetuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim terminima prekida opskrbe električnom energijom.