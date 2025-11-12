BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Podstrane, Trogira, Drvenika i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petak ostati će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

ČETVRTAK, 13.11.

Mjesto: Split

Ulica: Ivana Gudelja 40 i 42, Zrinsko Frankopanska 6

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Trolokve, Bogdanovići

Ulica: Bogdanovići i dio Trolokvi

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Podstrana

Ulica: POLJIČKI KNEZOVA 28,30 32,32A,34,34A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Kupreška 88,90,92

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Trilj

Ulica: Grad Trilj Gospodarska zona Čaporice - Trilj Košute

Očekivano trajanje:

09:30 - 15:00

Mjesto: Drvenik Mali

Ulica: PREDIO BORAK,KUNARA,DOLIĆI,PUT STARE POŠTE,TRAJEKTNO PRISTANIŠTE

Očekivano trajanje:

11:00 - 15:00

Mjesto: Trogir

Ulica: Ante Starčevića,Put Krbana,Kneza Trpimira,Auto Antonio,predio Brigi i Krban

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Mjesto: Vrpolje

Ulica: Zaseok Žaper

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

PETAK, 14.11.

Mjesto: Split

Ulica: Rašeljke 9, 8A,12,14,16 i18 Put Pazdigrada 70,72,74 i 76

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Lovretska 13

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00