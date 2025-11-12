BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Podstrane, Trogira, Drvenika i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petak ostati će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
ČETVRTAK, 13.11.
Mjesto: Split
Ulica: Ivana Gudelja 40 i 42, Zrinsko Frankopanska 6
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Trolokve, Bogdanovići
Ulica: Bogdanovići i dio Trolokvi
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Podstrana
Ulica: POLJIČKI KNEZOVA 28,30 32,32A,34,34A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Kupreška 88,90,92
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Trilj
Ulica: Grad Trilj Gospodarska zona Čaporice - Trilj Košute
Očekivano trajanje:
09:30 - 15:00
Mjesto: Drvenik Mali
Ulica: PREDIO BORAK,KUNARA,DOLIĆI,PUT STARE POŠTE,TRAJEKTNO PRISTANIŠTE
Očekivano trajanje:
11:00 - 15:00
Mjesto: Trogir
Ulica: Ante Starčevića,Put Krbana,Kneza Trpimira,Auto Antonio,predio Brigi i Krban
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00
Mjesto: Vrpolje
Ulica: Zaseok Žaper
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00
PETAK, 14.11.
Mjesto: Split
Ulica: Rašeljke 9, 8A,12,14,16 i18 Put Pazdigrada 70,72,74 i 76
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Lovretska 13
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00