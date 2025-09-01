BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, doline Neretve i trogirskog područja sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom utorka i srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
UTORAK, 2.9.
Mjesto: Split
Ulica: Lička;1,3,5,7,9,11,15
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: Trstenik-uz potok
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
Mjesto: DV Kula Norinska - Nova Sela
Ulica: Matijevići, Momići, Podrujnica, Rastočići i Borovci.
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Mostina
Ulica: Neretvanska ulica od k.br. 15 do k.br. 29
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Mitlo
Ulica: Žižci.
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
SRIJEDA, 3.9.
Mjesto: Split
Ulica: Hrvatske Mornarice; 16,18,2024,26,28,30,32,34,36
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
1
1
1
0