BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, doline Neretve i trogirskog područja sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom utorka i srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

UTORAK, 2.9.

Mjesto: Split

Ulica: Lička;1,3,5,7,9,11,15

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: Split

Ulica: Trstenik-uz potok

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: DV Kula Norinska - Nova Sela

Ulica: Matijevići, Momići, Podrujnica, Rastočići i Borovci.

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Mostina

Ulica: Neretvanska ulica od k.br. 15 do k.br. 29

Očekivano trajanje:

08:30 - 13:00

Mjesto: Mitlo

Ulica: Žižci.

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

SRIJEDA, 3.9.

Mjesto: Split

Ulica: Hrvatske Mornarice; 16,18,2024,26,28,30,32,34,36

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00