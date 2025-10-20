Bez jedrenja prvog dana u klasi ILCA u Splitu, zakazao vjetar

Prvi dan Europskog prvenstva u klasi ILCA za juniore i juniorke (do 21 godine) u Splitu prošao je, na žalost, bez jedrenja, jer je vjetar „odbio“ sudjelovati, te se ogromna flota od 240 jedriličara i jedriličarki nakon više od tri sata čekanja na moru vratila u Uvalu Baluni neobavljena posla.

Sljedećih dana očekuje se ipak nešto bolja meteorološka prognoza, te postoji realna nada da bi se dva neodržana plova mogla nadoknaditi. Ukupno je do subote, završnog dana prvenstva, predviđeno dvanaest regata, šest u kvalifikacijama, šest u finalu, no sve je podložno promjenama. Puno će toga, zapravo, najviše, ovisiti o raspoloživosti vjetra. Hvatat će se svaki povoljan trenutak…

Uz vjetrovite probleme, organizatorima iz Jedriličarskog kluba Mornar dodatnu bi glavobolju moglo predstavljati uplovljavanje u Split ponosa američke mornarice, USS Gerald R. Ford (CVN 78), koji se navodi kao prvi nosač zrakoplova svoje klase i „flagship“ Carrier Strike Group 12. Iako se još ne zna kad će točno uploviti i gdje će se „vezati“, jasno je da bi takva grdosija mogla iziskivati dodatan napor u organizaciji prvenstva. Prije svega u postavljanju regatnog polja. Ali, o tom potom.