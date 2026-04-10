Besplatni pregledi na splitskoj Rivi: Tjedan svjesnosti o oralnom karcinomu i karcinomu glave i vrata

Travanj se već 28. godinu zaredom obilježava kao mjesec posvećen Tjednu svjesnosti o oralnom karcinomu te karcinomu glave i vrata (Oral, Head and Neck Cancer – OHNC Awareness Week), s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja i prevencije ovih bolesti.

Ovogodišnja kampanja poseban naglasak stavlja na bezdimne duhanske proizvode, uključujući nikotinske vrećice, koji se često promoviraju kao “sigurnija” ili čak “bezopasna” alternativa klasičnim cigaretama. Iako ne sadrže duhan u tradicionalnom obliku, ovi proizvodi sadrže nikotin te niz kemikalija koje mogu štetno djelovati na sluznicu usne šupljine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani koji puše klasične cigarete ili koriste bezdimne duhanske proizvode pozivaju se da besplatno provjere svoje oralno zdravlje.

U sklopu obilježavanja, Odjel za dentalnu medicinu KBC Split organizira javnozdravstvenu akciju besplatnih preventivnih specijalističkih pregleda. Pregledi će se održati na splitskoj Rivi u subotu, 11. travnja 2026. godine, u vremenu od 9 do 13 sati.

Besplatni pregledi nastavit će se provoditi tijekom cijelog travnja. Za pregled nije potrebna uputnica, no potrebno je prethodno naručivanje putem e-mail adrese: oralnamedicina1@gmail.com. Nakon prijave, građani će dobiti povratnu informaciju o terminu i mjestu pregleda.

Organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju te iskoriste priliku za preventivni pregled i rano otkrivanje mogućih promjena u usnoj šupljini.