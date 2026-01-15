Besplatne STEM radionice za djecu i mlade u siječnju u Splitu i okolici

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027. Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno. Pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica, koje će se održati u siječnju:

STEM radionica - tlak, more i meteotsunami

Mjesto održavanja radionice: Udruga za popularizaciju znanosti Eureka, Vrančićeva 1, Split.

Vrijeme održavanja radionice: 9. siječnja 2026. od 10 do 11h.

Prijave su obavezne putem obrasca:

https://forms.gle/pKYqrVAYdGKugD839

STEM radionica - gustoća mora i salinitet

Mjesto održavanja radionice: Udruga za popularizaciju znanosti Eureka, Vrančićeva 1, Split.

Vrijeme održavanja radionice: 20. siječnja 2026. od 17 do 18h.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/mfaJzquHHkbhn8ih7

2 STEM radionice – klimatske promjene i održive tehnologije

Mjesto održavanja radionica: OŠ Lučac, Omiška 27, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 21. siječnja 2026. u 12:15-13:00 i 13:15-14:00.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/DWUYSyYECvLLhj989

2 STEM radionice – klimatske promjene i održive tehnologije

Mjesto održavanja radionica: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split.

Vrijeme održavanja radionica: 22. siječnja 2026. u 18:15-19:00 i 19:15-20:00.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/4eH23A3qNmWaNqYa7

4 STEM radionice – klimatske promjene i održive tehnologije

Mjesto održavanja radionica: OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1, 21000 Split.

Vrijeme održavanja radionica: 29. siječnja 2026. u 14:00-14:45, 14:50-15:35, 15:40-16:25 i 16:45-17:30.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/fZhjrre23umbmXXw6

2 STEM radionice – klimatske promjene i održive tehnologije

Mjesto održavanja radionica: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251 Žrnovnica.

Vrijeme održavanja radionica: 30. siječnja 2026. u 10:45-11:30 i 11:35-12:20.

Prijave su obavezne putem obrasca: https://forms.gle/E9siYSzfVo4mACTJ7

Napomena: Broj mjesta na svim radionicama je ograničen! Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja. Potvrdu će pokazati na ulazu u školu, nakon čega će biti upućeni u prostoriju u kojoj se radionica održava.

Uz radionice, u siječnju će se održati i javna manifestacija STEM izložba. Na STEM izložbi će se postaviti štandovi s različitim STEM temama, gdje će djeca i učenici moći saznati više o temama koje ih zanimaju, kao i sudjelovati u jednostavnim interaktivnim eksperimentima. STEM izložba održat će se u ponedjeljak, 26. siječnja 2026. od 09:30 do 12:30 u Vrlici, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 6. Za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava, dovoljno je samo doći u uključiti se!

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.