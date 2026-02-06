Beogradski mediji tvrde da su Albanci ispalili više od 100 metaka na srpsku policiju

Prema navodima srpskih medija, prije dva dana dogodio se incident u kojem je, izvršen napad na pripadnike srpske policije. Kako piše Blic, napad se navodno dogodio u okolici sela Parada kod Kuršumlije.

Prema njihovim izvorima, policijske snage naišle su na srušena stabla koja su im prepriječila put, a u tom trenutku na njih je navodno ispaljeno više od 100 metaka iz automatskog oružja.

U izvješću se dalje navodi kako su napadači, koje portal identificira kao Albance, nakon pucnjave pobjegli u smjeru Kosova i Metohije.

Do ovog trenutka nema službene potvrde detalja incidenta. Kako doznaje Nova.rs, ozlijeđenih nema.