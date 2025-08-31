Benrahou iz Hajduka odlazi besplatno

Yassine Benrahou (26) nalazi se pred odlaskom iz Hajduka. Marokanski ofenzivac ne nalazi se u zapisniku večerašnje utakmice i 180. Jadranskog derbija. Benrahou je otputovao iz Splita te bi ubrzo trebao biti predstavljen u novom klubu. Trenutačno se nalazi na liječničkom pregledu i samo ga to dijeli od potpisa ugovora, potvrđeno je Indexu. Benrahou odlazi u Tursku, a ime kluba još uvijek nije poznato. Međutim, zna se da Hajduk za njega neće dobiti odštetu, nego će napustiti klub besplatno, piše Index.

Na zimu je bio na posudbi u Francuskoj

Ovog ljeta se vratio s posudbe u Caenu, a u Hajduk je došao u siječnju 2023. godine iz tada posljednjeplasiranog francuskog drugoligaša Nimesa. Hajduk ga je doveo besplatno jer mu je ugovor trajao do ljeta 2023. godine, ali će Nimes dobiti postotak od eventualnog transfera Benrahoua u treći klub.

Otkako je stigao, za Hajduk je odigrao 66 utakmica i zabio 14 golova uz 10 asistencija u svim natjecanjima. Ove sezone je odigrao osam utakmica uz učinak od tri gola i jedne asistencije.

Na posudbu u Caen otišao je u veljači nakon što ga je bivši Hajdukov trener Gennaro Gattuso ocijenio "negativnim". "Ono što ne volim kod igrača jest negativnost. Ne smiješ imati negativnu facu. Radije ću izgubiti utakmicu nego svoje dostojanstvo. Ako želiš otići iz kluba, preuzmi odgovornost, nemoj tražiti od kluba novac. Dok sam ja trener, igrači će krvariti za ovaj grb", govorio je Gattuso pred kraj prvog dijela prošle sezone.