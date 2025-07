Beljo stigao u Dinamo i komentirao Hajdukova trenera: "Svjestan sam..."

Dion Drena Beljo novi je napadač Dinama. Bivši igrač Cibalije, Osijeka, Istre i Augsburga nosit će na leđima broj 9. Beljo je potpisao na 5 godina, a Dinamo će Augsburgu platiti 4 milijuna eura fiksne odštete, a uz bonuse to se može popeti na 7,5 milijuna eura.

"Hvala na čestitkama, moram priznat da sam jako sretan i uzbuđen zbog svega što dolazi i jedva čekam da sve to počne", kazao je Beljo u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Beljo otkrio kada je odlučio doći u Dinamo

Dosta dugo je trajala ova priča između vas i Dinama, kada ste prelomili, što je bio odlučujući faktor za vaš dolazak?

"Ja sam prelomio još prije dosta, dugo su trajali pregovori s Augsburgom, bilo je jako teško, oni su me htjeli zadržat, tako da nisu bili laki ti pregovori. Ali, sretan sam što se to napokon završilo.

Kada ste odlučili da želite doći u Dinamo?

"Već po završetku prošle sezone."

Što vam je rekao Zvonimir Boban kada vas je nazvao?

"Privukao me projekt Zvoninog Dinama, izuzetno sam uzbuđen zbog toga što me čeka, novi projekt mi se jako sviđa i mislim da ću se jako dobro uklopiti u njega. Zato sam i došao ovdje."

Plavi 9 i pritisak

Nova ste plava „devetka“, nije to lako nositi na leđima?

"Da, istina. Svjestan sam pritiska koji dolazi uz to, ali sa srećom i zadovoljstvom ću prigrliti taj zadatak i dat ću sve da ga i ispunim."

Iza vas je sjajna sezona u bečkom Rapidu, najbolja u karijeri, 19 golova, 5 asistencija, koliko ste danas bolji igrač u odnosu na prije godinu dana?

"Smatram da sam jako puno napredovao. To mi je sezona u kojoj sam odigrao daleko najviše minuta, prošle sezone igrao sam europski nogomet, Konferencijsku ligu, i mislim da sam dosta dobro to odigrao. Jako sam napredovao u zadnje dvije i pol godine, uključujući i vrijeme provedeno u Augsburgu, i nadam se da ću to i pokazati na terenu."

Beljo o Hajdukovu treneru Gonzalu Garciji

Jeste li pratili Dinamo na pripremama, to je jedna kompletno nova momčad, novi roster, novi trener?

"Jesam, dosta novih igrača, trebat će neko vrijeme za prilagodbu, to je jasno. Smatram da je momčad dobra, da je kadar dobar i da ćemo to i pokazati kroz sezonu. Glavni cilj je jasno napad na naslov prvaka, mi smo Dinamo. Svaka utakmica se ide na pobjedu."

Što kažete na konkurenciju, Hajduk vodi Gonzalo Garcija koji vas je vodio dok ste bili u Istri, što on može donijeti jednom od vaših glavnih konkurenata?

"Čuo sam se s Baturinom..."

"Smatram da je to jedan odličan trener, može napraviti dobru momčad od Hajduka. Vidjet ćemo kako će to izgledi na kraju, ali svakako, odličan trener."

Znamo da ste jako dobri s Martinom Baturinom, što vam je on rekao uoči vašeg dolaska u Dinamo?

"Da, baš smo se čuli neki dan. Pozdravio je moj dolazak u Dinamo. Baš smo komentirali kao nam je obojici žao što nećemo zajedno zaigrati na Maksimiru, ali eto, možda nekada u budućnosti, tko zna!", kazao je za Dnevnik Nove TV.