BARBIR OBJAVIO PREPISKU S KOLEGOM IZ STRANKE 'Do zadnje sekunde svojeg članstva branit ću SDP od tri politička manipulatora: Davora Matijevića, Ante Sanadera i Andreja Plenkovića'

Sada je Barbir objavio prepisku sa Sinišom Hajdaš-Dončićem.

MATIJEVIĆ… SANADER… PLENKOVIĆ…

Prošlo je tek pet dana od trenutka kad sam glasanjem na sjednici Gradskog vijeća grada Splita podržao budućnost Splita i spašavao obraz SDP-a. U tih pet dana Davor Matijević, koji je poduzeo sve što je mogao da u svoju osobnu netrpeljivost prema gradonačelniku Ivici Puljku uvuče cijeli SDP, a ne samo splitski, svim se silama trudio da meni, koji sam ostao uz partnera kojeg smo sami izabrali, prišije naljepnicu "žetončić". Nakon što si glasanjem stao uz HDZ, Keruma, Domovinski pokret i Most, zaista trebaš biti srećković, pa da trbuhozborci tvoje laži postanu samo dva politička lika u cijeloj državi: Ante Sanader i Andrej Plenković. Davor Matijević, Ante Sanader i Andrej Plenković tvrde da je Damir Barbir "žetončić". Davor Matijević je toliko želio realizirati moje utapanje da je za realizaciju svojeg Bermudskog trokuta laži pridobio notornog Antu Sanadera i samog na sve druge državne alarme flegmatičnog nije-tema premijera, glavom, bradom i usput Inom, Hepom, plinom...

Budući da je moj jedini crimen, koji se preko usta Davora Matijevića stalno vrti u javnosti, iznenadna i nikom poznata "izdaja" SDP-a glasanjem suprotno smicalici koju je kroz dva uvjeta upravo SDP-u (a ne Puljku), smjestio sam Matijević, a sada ga reklamira i sam premijer Plenković, spreman sam još jednom braniti vrijednosti stranke koja me planira izbaciti iz članstva. Do zadnje sekunde svojeg članstva, jer se izbacivanja uopće ne bojim, branit ću SDP od tri politička manipulatora: Davora Matijevića, Ante Sanadera i Andreja Plenkovića. Objavljujem svoju prepisku s potpredsjednikom stranke Sinišom Hajdaš Dončićem (sa svim tipfelerima koji su normalni u takvoj komunikaciji), jer je ona od prve do zadnje riječi bila politička komunikacija, a ne privatni razgovor. Dapače, Hajdaš Dončić mi je jedini, na dan sjednice u četvrtak 6. 7., dao do znanja da pokušava nešto poduzeti, ali bezuspješno.

Damir Barbir

Siniša Hajdaš Dončić

10:14 Koji je vaš konačni zaključak?

D.B.

10:16 Možeš pričat?

S.H.D

10:16 Ne na pregledima sam

10:17 Napisis kratko

10:17 Napisi

D.B.

10:18 Dobio sam info da ako ne podržimo kredit za razvoj grada, Puljak raskida suradnju i ide u izbore.

Njgore je sta ce ispast da HDZ domovinski, kerum i most ce glasati protiv, a mi ćemo biti onaj zadnji glas koji ce nas odvesti u izbore.

Moje mišljenje je da nam nova nestabilnost nikako ne treba pred parlamentarne.

S.H.D.

10:19 sto ste vi zaključili?

D.B.

10:22 Dva su zakljucka:

1. Da se prezentira konacni ugovor (ovo je draft verzija). Puljak tumaci da je upravo ovo konacna verzija ugovora i da se isti ne moze mijenjati pa mu je taj amandman nepotreban.

2. tražimo da se prije svake tranše iz okvirnog ugovora zatraži suglasnost Gradskog vijeća.

Puljak smatra da je to nepotrebna stavka sa ciljem opstruiranja svakog projekta i administrativnog kočenja razvoja Grada.

Puljak nece podrzati amandman, a Matijevic je donio odlulu da u tom slučaju glasamo protiv.

Ne slažem se da glasamo protiv, jer moramo gledati širu sliku u vidu parlamentarnih izbora.

D.B.

10:25 Mislim da nije Matijeviću cilj kontrolaci transparentnost nego opstrukcija, jer gleda na to politikanski kroz prizmu lokalnih izbora. Mislim da u ovom trenutku treba gledat širu sliku.

S.H.D.

17:10 Kada imate GV?

D.B.

17:12 Traje. Tocka kredita je kroz pola sata.

S.H.D.

17:12 i koji vam je konačni zaključak

D.B.

17:13 On zeli odbit

D.B.

17:13 Mislim da je to nase politicko samoubojstvo

S.H.D.

17:14 mislim napisao sam mu sto mislim stručno o tome

D.B.

17:14 Ja sam čuo da Puljak ide u izbore ako ne prihvatimo

17:14 Hoćeš nazvat Puljka?

S.H.D.

17:14 Zaključno: 1. Primjedbe na draft ti ne stoje; jer banka potpisuje Ugovor tek kad to odobri predstavničko tijelo. Možeš samo kontrolirati možebitne razlike koje nebi smjele biti.

17:15 Što bi ga ja zvao, nema potrebe za tim

D.B.

17:15 Mislim da bi ti spasio stvar

S.H.D.

17:15 kako

D.B.

17:15 Znam da nije tvoj posao. Ali je ozbiljna stvar.

17:16 Da popričaš sa obojicom i da to ne dovede do raspada

S.H.D.

17:16 Objasnio sam porukom Matoievicu procedoru

D.B.

17:16 I šta je rekao?

S.H.D.

17:16 Matijevicu

17:16 Ništa, video je poruku bez komentare

D.B.

17:19 Strašno..

Što to ja radim u ovoj prepisci s potpredsjednikom stranke? Prodajem se Puljku ili Grbinu? Molim potpredsjednika da utječe na Matijevića i Puljka da se spasi partnerstvo radi šire slike i parlamentarnih izbora. Što radi Matijević? I nakon što mu je potpredsjednik stranke objasnio "proceduru" (da se potpisuje draft), oglušio se, podnio nemogući amandman i kad je nužno odbijen, glasanjem protiv kredita srušio suradnju s gradonačelnikom Puljkom. Tko je tu žetončić? I čiji?

Tko cijelo vrijeme, od trenutka glasanja do danas govori isto, a tko mulja i laže? Kad sam dao u javnost informaciju da nisam naprasno donio odluku o glasanju u skladu s izvorno obećanim partnerstvom, nego sam cijeli dan komunicirao s vrhom stranke o tome, nedvosmisleno napominjući kako (ne) trebamo glasat (10:22 "Ne slažem se da glasamo protiv" - dakle, množina, "glasamo" = SDP), Matijević brže-bolje daje medijima informaciju da je i on bio u komunikaciji s vrhom stranke pa spominje glavnog tajnika Marka Kričku i, pazite sad, Sinišu Hajdaša Dončića. U Jutarnjem listu (10.7.) u članku novinarke Ivanke Toma jasno stoji da je "detaljno obavještavao stranački vrh" i to navedenog potpredsjednika stranke. Odlično! Nadam se da ima dokaz. Jer taj isti Siniša Hajdaš Dončić meni u 17.11 jasno kaže da mu je slao poruku, da ju je Matijević vidio, ali se na nju oglušio. Kako je točna ona narodna poslovica "u laži su kratke noge"! Ma prekratke...

Javnost može proguglati da od prve do zadnje izjave ponavljam informaciju da su mi ekonomski eksperti iz SDP-a rekli da je prvi uvjet - donošenje konačnog ugovora, a ne drafta - besmislen i nemoguć, ali je on na njemu odlučio inzistirati kako bi gradonačelnik jednostavno morao odbiti ucjenu. Lažem li? Pogledajte poruku Hajdaša Dončića u 17:14 ("Primjedbe na draft ti ne stoje; jer banka potpisuje Ugovor tek kad to odobri predstavničko tijelo"). Hoće li sad Matijević osporiti i sljedeću činjenicu: Da je to besmisleno rekao mu je na konzultacijama Ivica Puljak, rekle su mu to i stručne službe Grada, rekao sam mu i ja, a sad mu je to potvrdio i EIB u jasnim i nedvosmislenim odgovorima Slobodnoj Dalmaciji (članak Sandija Vidulića od 11.7.).

Balon laži Matijević puni svime što mu padne na pamet, uporno pitura javnost da sam sudjelovao u odlukama oko dva famozna uvjeta, a ja čak nisam ni član tijela koja su odlučivala, al koga briga za činjenice...

Gura se u javnost (da mi je samo znat tko... - imate pravo jednom pogađat!) i da ja sve radim u dogovoru s Peđom Grbinom, pa me neki čak proglasiše i "Grbinovim žetonom" - pa kako možeš biti "žetončić" predsjednika stranke na zadatku obrane stranke, o majko moja od kakvih se sve ludorija moram braniti!? - zato je potrebno da ja jasno i to kažem: Peđa Grbin ničim nije utjecao na moje glasanje, nažalost! Zato ima formalnu čistu situaciju dići ruku za moje izbacivanje iz stranke. Oblikovanje Grbinove pozicije kao mojeg prijatelja s kojim igra neke igrice zapravo je pritisak da me mora izbaciti da bi otklonio taj spin.

Jedan je čovjek okupirao splitski ogranak SDP-a i pretvorio ga u svoj orkestar nijemih poslušnika na čemu sada guštaju "moralne vertikale" HDZ-a. Gepek vertikala Ante Sanader i čovjek kojega nije briga za milijarde koje je "oduvao" vjetar, nafta ili plin. Nikad, ali nikad, ni za što i ni od koga plaćen ne bih glasao za guštanje tim ljudima. Nikad, ali nikad, ne bih u svojoj političkoj karijeri, trajala ona jedan dan ili 100 godina, ne bih želio stati u istu rečenicu s Antom Sanaderom i Andrejom Plenkovićem. Birati između časti i pokvarenosti ima za mene cijenu koja se ne da izreći nikakvom cifrom.

Stranka koja me zadnja dva sata prije glasanja u taj četvrtak ostavila u mraku i s mogućnošću da završim u košu sa Sanaderovim i Plenkovićevim HDZ-om, sada se sjetila upaliti svjetlo, kad je sve prošlo. Sad se pametuje o transparentnosti. Ali ja sam učinio što sam moralno i trebao. Ja sam svoje odglasao, prihvaćajući rizik od kojeg su svi pobjegli. Izbor je bio lak, ali cijeli ovaj proces je za mene itekako težak. Sad vi članovi predsjedništva SDP-a glasajte o mojem isključenju. Lako vam bilo.

