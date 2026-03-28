Barbir: "Nećemo pristati na razdvajanje antifašizma i Domovinskog rata"

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Damir Barbir oglasio se o prijedlogu naziva Trga žrtava fašizma u Ulici Domovinskog rata u Splitu, kod zgrade Splitsko-dalmatinske županije, poručivši da to pitanje nadilazi puku raspravu o imenu javne površine.

Prema njegovim riječima, riječ je o odnosu grada prema vlastitoj povijesti, žrtvama i vrijednostima na kojima počiva moderna hrvatska državnost. "To nije rasprava o imenu trga. Ovo je rasprava o tome priznajemo li vlastite žrtve ili ih brišemo, zaboravljamo i ponovno ubijamo, jer ubijamo sve ono za što su ginuli", poručio je Barbir.

"Uklanjamo kolonu sjećanja i boli našega grada"

Barbir upozorava da bi odbacivanje takvog naziva značilo i prekidanje kontinuiteta kolektivnog sjećanja Splita.

"Uklanjamo međugeneracijsku kolonu sjećanja i boli našega grada", istaknuo je, podsjetivši pritom na stradanje splitskih antifašistica tijekom Drugog svjetskog rata. Posebno je izdvojio Palminu Piplović, koju opisuje kao djevojku od samo 21 godine, mučenu, ponižavanu i zatvorenu, ali koja nije odala svoje suborce u pokretu otpora. Kako navodi, ubijena je jer je vjerovala u slobodu.

Podsjetio je i na Sonju Bučan, mladu majku šestomjesečnog djeteta, koja je prošla zatvore i ispitivanja, ali nije pokleknula. Prema Barbiru, ubijena je jer nije pristala "živjeti na koljenima".

Barbir naglašava da Piplović i Bučan nisu iznimke, nego simboli jedne generacije splitske mladosti koja je ustala protiv fašizma, svjesna da možda neće preživjeti.

"Ti ljudi nisu ginuli za ideologiju. Ginuli su za slobodu. Za budućnost ovog grada. Za temelje moderne Hrvatske", naveo je. Dodaje kako upravo zato smatra da je Trg žrtava fašizma u Ulici Domovinskog rata "jedino logično mjesto", jer, kako kaže, predstavlja "istu borbu, istu liniju obrane i isti izbor – sloboda ili pokornost".

"Odbiti taj naziv znači reći da njihove žrtve nisu vrijedne"

Govoreći o simbolici lokacije, Barbir je ustvrdio da postoji jasna poveznica između antifašističke borbe i Domovinskog rata. "Odbiti taj naziv znači reći da njihove žrtve nisu vrijedne. Znači prekinuti vezu između onih koji su prvi ustali protiv zla i onih koji su posljednji branili ovu zemlju", poručio je.

Smatra i da bi neprihvaćanje takvog prijedloga otvorilo puno dublje pitanje od samog imena trga. "Ako danas ne možemo priznati žrtvu vlastitih djevojaka koje su mučene i ubijene jer su se borile protiv fašizma, onda problem nije u imenu trga. Onda je problem u nama", istaknuo je.

"Split neće pristati na brisanje svojih žrtava"

Na kraju je poslao i jasnu političku poruku, naglasivši da Split ne smije pristati na razdvajanje antifašizma i Domovinskog rata. "Split neće pristati na brisanje svojih žrtava. Nećemo pristati na razdvajanje antifašizma i Domovinskog rata. I nećemo šutjeti dok se ponižava žrtva naše mladosti. Jer bez njih, ne bi bilo ni nas", zaključio je Barbir.