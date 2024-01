BARAKUDE KREĆU U OBRANU NASLOVA PRVAKA EUROPE Danas protiv Španjolske, svjetske vaterpolske sile. Pa svjetska sila je i Hrvatska!

Za Dalmaciju Danas uoči početka Europskog prvenstva u vaterpolu koje se igra od 4. do 16. siječnja govori predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza – Mladen Drnasin.

Danas u 20.15 Hrvatska igra protiv Španjolske u prvom kolu skupine A, brani naslov prvaka Europe kojeg je zaradila na ljeto 2022. godine igrajući u Splitu, u Spaladium Areni. Poznato je da je teže obraniti nego osvojiti, pa stoga se nameće jednostavno pitanje. Kakve su namšanse da i treći put u povijesti osvojimo naslov najboljih na Starom kontinentu, pitali smo Drnasina.

- Obrana naslova bila bi vrhunski scenarij, ali ajmo reć da to težimo, dakle najvećem odličju nasvakom natjecanju. Ovdje je bitno izborit nastup na Svjetsko prvenstvo u Dohi koje je nakon Europskog prvenstva. I u konačnici želimo na Olimpijske igre u Pariz ove godine.

Nakon kiše dolazi sunce, ali nakon sunca nekad dolazi kiša. Deveto mjesto na posljednjem Svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Japanu nije rezultat kojim se Barakude mogu podičiti.

- Nismo na žalost briljirali. Ali bilo je tu i lijepih igara, na koncu, u sportu svi žele isto što i mi. Porazi nam teško padaju, ali nemamo vremena žaliti, analizirali smo vrlo dobro što se dogodilo u Fukuoki, tako da mislim da će naše priče u budućnosti biti puno bolje.

Nažalost, zbog ratnog stanja u Izraelu Europsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce preselilose u Dubrovnik i Zagreb. Naša skupina A znači utakmice protiv Crne Gore, Francuske, odnosno u četvrtak u 20.15 start protiv Španjolske. Prvo pa muško odmah na početku!

- Da, novi je sustav natjecanja, što znači reprezentacije koje su osvojile prva dva mjesta na ljestvici u prvom djelu turnira iz slabijih grupa koje su u Diviziji Dva imaju priliku doći čak i do same završnice kroz dodatne utakmice. Kao i trećeplasirane i četveroplasirane reprezentacije iz Divizije jedan. Mi otvaramo s jakim Španjolcima, križamo se poslije s grupom gdje su Srbi koji su na prošlom Europskom prvenstvu bili deveti i sada nisu u „favorite“ grupama. Tako da - neće nam biti lako. Ali, nikad nam i nije bilo lako.

Za razliku od Spaladium Arene i kapaciteta 9 000 gledatelja kao što je bilo 2022. godine sada igramo na plivalištima (Gruž i Mladost) koja imaju pet puta manji kapacitet.

- Nažalost, tako je. Stavili smo montažne tribine u jednom dijelu bazena na Savi, više nismo mogli. Imali smo sedam tjedana da sve pripremimo, praktički smo prije nešto više od dva mjeseca saznali da smo opet domaćini. Malo je čudo naše postignuće, cijela organizacije i sve što ona traži, i mi smo neupitno jedan pouzdan partner u Europskoj vaterpolskoj federaciji. To nam godi.

Kakvu selekciju ima izbornik Ivica Tucak? Jeli neko propušta Euro?

- Otpao nam je Čagalj u startu zbog bolesti, to je ono što smo znali sigurno i Tucak je nakon Beograda odlučio tko je od igrača na raspolaganju do kraja prvenstva. Jaki smo, to je sigurno.

Jedna od najtrofejnijih hrvatskih sportskih nacionalnih selekcija brani zlato iz Splita, a ponavljamo uvijek je trofej lakše osvojiti nego obraniti. U našoj skupini su crna Gora i Francuska, mi smo na osnovu plasmana u Diviziji 1 gdje prva dva mjesta vode u četvrtfinale, ali ako budemo treći ili četvrti možemo križajući se sa skupinom C izboriti završnicu. Hrvatska vaterpolska reprezentacija ide do kraja, po novo Europsko zlato, pratiti ćemo ažurno nastupe naših kapica.