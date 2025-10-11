Banovina u problemima? AZOP pokreće hitno nadzorno postupanje nad Gradom Splitom

Nakon što je Grad Split službeno prijavio povredu osobnih podataka građana, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) najavila je hitnu istragu. Riječ je o neovlaštenom pristupu informatičkom sustavu Gradske uprave koji je, prema podacima, trajao gotovo četiri mjeseca.
"Sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, Grad Split je noćas dostavio Izvješće o povredi osobnih podataka, odnosno o neovlaštenom pristupu informatičkom sustavu poslovanja Gradske uprave.
Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenut će hitno nadzorno postupanje nad Gradom Splitom iz svoje nadležnosti", poručuju iz AZOP-a.
