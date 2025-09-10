Banksyjev identitet je pred razotkrivanjem? Sve zbog novog murala u Londonu

Najnoviji rad misterioznog uličnog umjetnika Banksyja, koji se pojavio u Londonu, mogao bi ga konačno koštati anonimnosti. Nakon što se proslavio svojim grafitima u Bristolu kasnih 90-ih, njegova je popularnost eksplodirala početkom 2000-ih kada se preselio u britansku prijestolnicu.

London je mjesto nastanka nekih od njegovih najpoznatijih djela, poput "Djevojke s balonom", a ovoga tjedna ponovno je u središtu pozornosti zbog murala koji je osvanuo ispred Kraljevskog suda pravde, piše Index.

Brza reakcija vlasti

Nedugo nakon što je Banksy na svom Instagram profilu potvrdio autentičnost rada, policija je reagirala. To i ne čudi s obzirom na to da se radi o zaštićenoj zgradi. Iako su rijetki prolaznici uspjeli vidjeti mural, on je ubrzo ograđen metalnom ogradom te je jučer uklonjen kemijskim sredstvima.

Vjeruje se da je politička poruka iza slike usmjerena na 900 osoba nedavno uhićenih na prosvjedu u Londonu, koji je uslijedio nakon što je vlada proglasila grupu Palestine Action terorističkom organizacijom.

Istraga u tijeku

Glasine o razotkrivanju Banksyjevog identiteta sada su postale stvarnija mogućnost jer je londonska policija potvrdila pokretanje istrage. "U ponedjeljak su službenici zaprimili prijavu o kaznenoj šteti na bočnoj strani Kraljevskog suda pravde. Istraga se nastavlja", stoji u priopćenju policije.

Ukoliko bi se Banksy pojavio na sudu, njegovo bi ime postalo javno, što bi, kako mnogi smatraju, moglo narušiti čaroliju koja ga okružuje, otkrivajući da se iza legende krije "samo običan tip iz Bristola".

Cijena anonimnosti

Njegov bivši menadžer, Steve Lazarides, ranije je objasnio motive iza skrivanja identiteta: "Anonimnost je bila velika stvar, počela je sa samozaštitom u Bristolu. Nije želio biti uhvaćen, nije želio ići u zatvor."

Lazarides je dodao: "A onda, kako su godine prolazile i to se nastavilo dulje, mislim da je anonimnost postala prava bolest. Svatko ima tu figuru u svom umu, imaju narodnog heroja, i to izgleda drugačije u svačijem umu. Nikada zapravo nije uživao u slavi koju je stekao."

S obzirom na to da se Banksyjeva djela prodaju za milijunske iznose, čak i ona koja su uništena odmah nakon prodaje, malo je vjerojatno da bi otkrivanje identiteta naštetilo njegovom brendu. Ipak, mnogi se slažu da bi svijet bez te misterije bio znatno manje zanimljiv.