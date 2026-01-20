Bambus bi mogao biti nova moćna superhrana

Prvi akademski pregled postojećih studija, koji je proveo englesko Sveučilište Anglia Ruskin, usmjeren na bambus kao moguću superhranu, otkrio je niz potencijalnih koristi za zdravlje.

Znanstvenici su našli dokaze koji upućuju na to da konzumacija bambusa pomaže regulaciji šećera u krvi, smanjenju upale, podržava zdravlje probavnog sustava i ima antioksidativni učinak, prenosi Telegram.

Nutritivna vrijednost bambusa

Bambus je biljka koja raste brže od svih drugih biljaka, a neke vrste mogu narasti čak 90 centimetara u jednome danu. Najveći proizvođači bambusa su Kina i Indija, ali izdanci bambusa uobičajeni su u mnogim azijskim kuhinjama.

Izdanci bambusa bogati su proteinima, sadrže umjerene količine vlakana i imaju malo masti. Bambus osigurava esencijalna masne kiseline i minerale kalij i selen. Sadrži i određene vitamine, kao A vitamin, tiamin, niacin, vitamin B6 i E vitamin.

Potencijalni pozitivni učinci

Studija analizira sva postojeća istraživanja o konzumaciji bambusa, i sve laboratorijske eksperimente provedene na ljudskim stanicama kao i ispitivanja na ljudima.

Izdanci bambusa mogu imati ulogu u poboljšanju metaboličkog zdravlja, ispitivanja na ljudima pokazala su da osigurava bolji glikemijski indeks, što je važno za upravljanje dijabetesom. Poboljšanja se postižu i kod masti, što čini rizik od kardiovaskularnih bolesti nižim.

Obiluje vlaknima

Bambus ima nekoliko vrsta dijetalnih vlakana, celulozu, hemicelulozu i lignin. Sva ova vlakna poboljšavaju funkciju crijeva.

Dodatne studije ukazale su na antioksidativne učinke i protuupalnu aktivnost nakon konzumacije bambusa, uz manju toksičnost stanica i poboljšanu održivost stanica.

Laboratorijska istraživanja podržala su nutritivnu i antioksidatvnu vrijednost bambusa i njegove probiotičke učinke.

Mogući rizici

Znanstvenici su utvrdili i da spojevi u bambusu mogu inhibirati stvaranje furana i smanjiti proizvodnju akrilamida, otrovnih kemikalija koje se mogu formirati kada se hrana prži ili peče.

Postoje i određeni sigurnosni rizici, upozoravaju znanstvenici. Neke vrste bambusa sadrže spoj koji može oslobađati cijanid ako se izdanci jedu sirovi ili nepravilno pripremljeni.

Jedna je studija otkrila i da izdanci bambusa mogu sadržavati spojeve koji ometaju hormone štitnjače pa raste rizik od nastanka gušavosti. Pravilnim kuhanjem izdanaka bambusa ove se komplikacije mogu izbjeći.

Dodatna ispitivanja

“Naša studija pokazuje da bambus obećava kao superhrana, ali još ne znamo dovoljno. Samo četiri studije su uključivale ljude, pa su potrebna dodatna visokokvalitetna ispitivanja na ljudima prije nego što možemo dati preporuke”, kaže stariji autor studije profesor Lee Smith.