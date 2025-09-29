Bad Bunny će biti glavna zvijezda poluvremena Super Bowla LX

Bad Bunny će sljedeće godine donijeti svoj latino trap i reggaeton šarm na najveću NFL pozornicu: dobitnik Grammyja bit će glavna zvijezda poluvremena Apple Music Super Bowla u sjevernoj Kaliforniji. NFL, Apple Music i Roc Nation objavili su u nedjelju da će Bad Bunny predvoditi svečanosti poluvremena s Levi's Stadiuma 8. veljače u Santa Clari u Kaliforniji.

Odabir portorikanske superzvijezde dolazi usred još jednog niza koji definira njegovu karijeru: ovog mjeseca je završio povijesnu rezidenciju u Portoriku koja je privukla više od pola milijuna obožavatelja i predvodi sve nominacije na Latin Grammyjima u studenom. Postao je jedan od najstreamanijih svjetskih umjetnika s albumima poput "Un Verano Sin Ti", LP-a na španjolskom jeziku.

Bad Bunny će biti voditelj "Saturday Night Livea" 4. listopada.

"Ono što osjećam nadilazi mene samog", rekao je Bad Bunny u izjavi. „To je za one koji su došli prije mene i pretrčali bezbroj jardi kako bih ja mogao doći i postići touchdown... ovo je za moj narod, moju kulturu i našu povijest. Rekli smo svojoj baki da ćemo se družiti na POLUVRIJEME SUPER BOWLA.“

Osnivač Roc Nationa, Jay-Z, rekao je u izjavi da je ono što je Bad Bunny „učinio i nastavlja činiti za Portoriko zaista inspirativno. Počašćeni smo što ga imamo na najvećoj svjetskoj pozornici.“

31-godišnji umjetnik rođen kao Benito Antonio Martínez Ocasio osvojio je tri Grammyja i 12 Latin Grammyja. Postao je globalni ambasador latino glazbe, glumio je u filmovima poput „Bullet Train“, „Caught Stealing“ i „Happy Gilmore 2“ te surađivao s vodećim modnim kućama. Ući će na Latin Grammyje kao glavni nominirani s 12, svrgnuvši s trona producenta i tekstopisca Édgara Barreru.

Roc Nation i producent Jesse Collins, dobitnik Emmyja, bit će ko-izvršni producenti emisije na poluvremenu. Hamish Hamilton bit će redatelj.

„Znamo da će njegovi dinamični nastupi, kreativna vizija i duboka povezanost s obožavateljima pružiti nezaboravno iskustvo kakvo očekujemo od ovog kultnog kulturnog trenutka“, rekao je Jon Barker, viši potpredsjednik globalne produkcije događaja za NFL.

Prošle godine Kendrick Lamar zablistao je s pjevačicom SZA u New Orleansu, postavivši rekord za najgledaniju emisiju na poluvremenu Super Bowla sa 133,5 milijuna gledatelja. Njegova izvedba nadmašila je publiku za emisiju Michaela Jacksona iz 1993. godine.

„Njegova glazba ne samo da je oborila rekorde, već je uzdigla latino glazbu u središte pop kulture i oduševljeni smo što ponovno surađujemo s NFL-om i Roc Nationom kako bismo milijunima obožavatelja diljem svijeta pružili ovu povijesnu izvedbu“, rekao je Oliver Schusser, potpredsjednik Apple Musica i Beatsa. „Znamo da će ova emisija biti nezaboravna.“

