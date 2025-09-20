Bad Blue Boysi stigli na Poljud u pratnji policije

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Nekoliko sati prije utakmice, policija je izvršila prihvat Bad Blue Boysa na Dugopolju, izlazu s autoceste koji je od Splita udaljen oko 20 kilometara. Tamo su izvršili pretres Dinamovih navijača, a onda ih prebacili u gradske autobuse gdje su pod pratnjom stigli do Poljuda. Kako je to izgledalo, pogledajte ovdje.