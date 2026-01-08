Bačić odgovorio Hajdaš Dončiću: "Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!"

Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, poslao je poruku čelniku SDP-a Sinišu Hajdaš Dončiću putem svog Facebook profila.

"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!", započeo je..

"Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije", dodaje Bačić.

"Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!", piše ministar.