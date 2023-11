BACAJU SE TONE MANDARINA "Do kraja sezone šteta će preći pet milijuna eura!"

Proivođači i otkupljivači mandarina s područja Neretve ove će sezone zbrajati štetu koju im je nanijela sredozemna voćna muha. Tehnika suzbijanja tog nametnika uspješno se na zadovoljstvo svih u lancu provodi više od 15 godina, no ne i ove, pa se bacaju tone mandarina.

Proizvođači i struka na početku su godine upozoravali na to što će se dogoditi ako se metoda za suzbijanje tog nametnika ne provede. Berba je pri kraju, a šteta je već sada prešla tri milijuna eura, piše N1.

Jurica Kapović, proizvođač mandarina iz Opuzena, do sada je ubrao oko 60 tona mandarina, ali nije sretan jer je polja neretvanskih mandarina poharao je najveći neprijatelj – voćna muha.

“Očekujem da će pet, šest tona propast zbog voćne muhe. Već je propalo ustvari, pala je pod stabla ali je sada moramo pokupiti i zbrinuti na adekvatan način. Ljudi koji su se trebali baviti voćnom muhom zakazali su za ovu godinu”, kaže Kapović.

Jer nadležni ove godine nisu proveli SIT tehniku – puštanje sterilnih mužijaka s ciljem sprječavanja širenja najštetnijeg kukca svjetske poljoprivrede.

“Mislim da su odgovorni Ministarstvo poljoprivrede, HAPIH koji to provodi na terenu te sami proizvođači koji nisu udruženi i na žalost ih se ništa ne pita”, poručuje Stipo Šuman iz Agronoma.

A zašto se nije provela metoda suzbijanja sredozemne voćne muhe upitano je resorno Ministarstvo i Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – odgovor za N1 je stigao samo od HAPIH-a.

TELOP Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu koja provodi SIT tehniku:

“U 2023. godini došlo je do nagle odluke i informacije dugogodišnjeg dobavljača steriliziranih kukuljica iz Izraela o prekidu proizvodnje. HAPIH je nakon ove informacije proveo aktivnosti od istraživanja tržišta do uspostavljanja suradnje sa španjolskim institucijama. Naime, proizvodnja steriliziranih kukuljica tvrtke iz Španjolske, kao jedinog potencijalnog dobavljača kukuljica iz Europske unije, bila je orijentirana isključivo za španjolske potrebe. Uloženim naporima postignut je dogovor o mogućnosti komercijalne proizvodnje za potrebe Republike Hrvatske. Nakon osiguravanja svih zakonodavnih okvira HAPIH je odmah raspisao natječaj javne nabave za sterilizirane kukuljice, međutim, nije bilo niti jednog prijavitelja. Potom je ponovo raspisan novi natječaj, na koji također nismo imali niti jednog prijavitelja.”

Pretpostavke su da će se šteta biti veća od pet milijuna eura.

“Pretpostavke su da je šteta već premašila dva milijuna eura, a treba znati da je javna nabava koja je raspisana u lipnju za SIT tehniku iznosila 391 tisuću eura. Došli smo već do štete koja je 10 puta veća od financiranja same SIT tehnike. Do kraja sezone šteta će pretpostavlja se preći preko 5 milijuna eura”, rekao je Šuman.

Na otkupu mandarina Gradimira Šešelja, vlasnik otkupa mandarina u Opuzenu, u do sada bačeno 200 tona mandarina. A do kraja berbe bacit će se minimalno još toliko.

“Ma radi se o deset tisuća tona. Niko ne zna šta je ostalo na zemljama. Ja sam u zadnja dva dana morao malo stati jer ću se pretprat s lošom mandarinom”, izjavio je Šešelj.

Na njegovoj traci inače rade maksimalno četiri osobe. Zbog pošasti voćne muhe broj radnika morao se udvostručiti – pa posao u otkupu ove godine nikako nije isplativ.

“Radnu snagu sam morao pojačat za isti proizvod tako da to nema kraja. Sve zbog voćne muhe i natpisa u medijima da se mandarina koja je najekološkija, najzdravija i najmanje se prska postala glavni neprijatelj u hrvatskoj državi”, poručuje Šešelj.

Neretvanska mandarina ne bi smjela ni trebala patiti zbog neodgovornih pojedinaca, a hoće li im zbog voćne muhe šteta biti i nadoknađena – doznat će se kada završi berba i kad se konačno zbroji šteta.