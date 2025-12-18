Baca li vas kraj godine u tjeskobu? Psiholog objašnjava što se događa

Kako se godina bliži kraju, mnogi od nas prirodno uzimaju vremena za promišljanje o proteklim mjesecima. No, nakon što božićno uzbuđenje splasne, neki se mogu početi suočavati s novogodišnjom tjeskobom i fiksirati se na sve svoje neispunjene ciljeve. O tome kako se ova tjeskoba može manifestirati, utjecati na naš svakodnevni život te kako je kontrolirati, objasnio je psiholog Ravi Gill.

"Uobičajen način prepoznavanja tjeskobe bio bi promatranje misli koje se javljaju i njihove učestalosti", kaže Gill. "Dakle, razmislite o tome koliko često razmišljate o stvarima koje niste učinili." On pojašnjava da povremena negativna misao nije problem, no problem nastaje kada se zaglavi u negativnoj petlji. "Ako se stalno vraćamo u taj prostor gdje se negativne misli aktiviraju i zaglavimo u toj petlji negativnih misli, to je vjerojatno tjeskoba."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tjeskoba često može zamagliti vašu prosudbu. "Ako patite od tjeskobe, možda nećete moći uzeti u obzir da su ciljevi možda bili nerealni, ili da je godina jednostavno bila iskreno teška", navodi Gill. "Možda ćete se boriti da vidite bilo kakve dobre strane jer postoji intenzivan fokus na negativno."

To može dovesti do kumulativnog stresa. "Na kratko vrijeme, stres može biti prilično dobar jer nam pomaže da se osjećamo prilično motivirano i sposobni smo obaviti stvari", kaže Gill. "Međutim, ako dopustite da se taj stres nakuplja dulje vrijeme, to zapravo može imati prilično negativan utjecaj na vaše zdravlje", ističe Gill, piše Index.

Što može potaknuti tjeskobu?

"Kada se u ovo doba godine družite s prijateljima ili kolegama, mnogi ljudi počinju razgovarati o novogodišnjim odlukama, što vas prirodno može dovesti u taj prostor promišljanja", kaže Gill. "Možda ste si na početku godine rekli da ćete učiniti nešto drugačije, ili da nećete upasti u iste obrasce ponašanja u kojima ste ranije bili, a osjećate da to niste postigli. To može izazvati mnogo tjeskobe i može vas ostaviti prilično obeshrabrenima."

Pritisak i nerealna očekivanja samopoboljšanja mogu ljude gurnuti u negativnu spiralu uspoređivanja. "Ljudi stalno dijele slike svojih postignuća na internetu i lako se uspoređivati s tim", kaže Gill. "Mnogi ljudi se uhvate u ovaj negativni ciklus i ideju da im ponestaje vremena."

Zatišje između Božića i Nove godine, te sve poremećene rutine koje dolaze s blagdanskim razdobljem, također mogu pogoršati ove osjećaje. "Tijekom ovog zatišja, kada nemate što raditi, možda ćete pogledati po kući i pomisliti, ‘o, tu je onaj uradi sam projekt koji nisam uspio završiti’, i ući u negativno raspoloženje", kaže Gill.

Nadalje, vanjski sezonski čimbenici također mogu postaviti sumoran, negativan ton. "Tijekom zime, dani postaju tamniji i kraći, a nedostatak izloženosti prirodnom sunčevom svjetlu značajno utječe na razinu serotonina", objašnjava Gill. "Serotonin je povezan s našim ciklusom spavanja i buđenja, pa se prirodno osjećamo u ovom sporom, tromom stanju i ta motivacija za obavljanje stvari može nestati."

Kako upravljati tjeskobom?

Dr. Gill nudi nekoliko praktičnih savjeta za suočavanje s ovim osjećajima. Prvi korak je preoblikovanje načina razmišljanja. "Iskoristite priliku da preoblikujete neke od ovih negativnih misli i da odvojite svoju vrijednost od ishoda", preporučuje. "Navedite nešto što je bilo postignuće ove godine, a što možda niste uspjeli prepoznati."

Uspostavljanje dobre rutine također je ključno. "Tjeskoba često proizlazi iz straha od nepoznatog. Dakle, ako uspostavimo strukturu i rutinu, to stvara prostor za psihološku sigurnost gdje znamo što slijedi", objašnjava Gill. "Stoga se naš živčani sustav može opustiti, i tada nemamo to nakupljanje tjeskobe."

Prioritet bi trebao biti i san. "San je jedno od onih zaista pozitivnih sidara koje svi trebamo za opće resetiranje našeg blagostanja", kaže Gill. "Ako uspijemo uspostaviti zaista dobru rutinu spavanja, to nam daje najbolju moguću priliku da postavimo druge stvari za upravljanje tjeskobom."

Važno je i prestati se uspoređivati s drugima. "Zapamtite da ljudi obično dijele samo dobre stvari na društvenim mrežama i da mnogo toga izostavljaju", kaže Gill. "Ne uzimajte sve što vidite zdravo za gotovo."

U trenucima anksioznosti, pokušajte s dubokim disanjem. "Kada doživimo napad tjeskobe, naše tjeskobne misli često preuzmu kontrolu i to može utjecati na našu sposobnost pravilnog disanja", kaže Gill. "Pokušajte uhvatiti dah i regulirati ga sporim i dubokim disanjem."

Na kraju, umjesto velikih novogodišnjih odluka, postavite manje, mjesečne ciljeve. "Umjesto da postavljamo novogodišnju odluku za cijelu godinu, mislim da bismo ih trebali razbiti po mjesecima", preporučuje Gill. "Ako naš ukupni cilj podijelimo na zaista male, ostvarive korake, to će napraviti najveću razliku."