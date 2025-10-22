Azerbajdžanac izazvao nesreću: Dvoje teže ozlijeđenih u frontalnom sudaru

Jučer prijepodne na zaprešićkom području dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno petero ljudi, od kojih dvoje teže. Do nesreće je došlo u mjestu Žejinci kada su se frontalno sudarila dva osobna automobila, izvijestila je zagrebačka policija.

Kako je došlo do sudara

Prema policijskom izvješću, nesreću je oko 11:55 sati skrivio 33-godišnji državljanin Azerbajdžana koji je upravljao automobilom čakovečkih registarskih oznaka. On se kretao Zagrebačkom ulicom te je u zavoju, na dijelu ceste gdje trake nisu obilježene, prešao na suprotnu stranu kolnika.

U tom je trenutku iz suprotnog smjera naišao osobni automobil krapinskih oznaka, kojim je upravljao 71-godišnjak, te je došlo do izravnog sudara, piše Index.

Dvoje teže ozlijeđenih

U sudaru su teško ozlijeđeni 33-godišnji vozač koji je izazvao nesreću i njegov 35-godišnji suputnik, također državljanin Azerbajdžana. Lakše je ozlijeđen i treći putnik iz njihovog vozila, 34-godišnjak. Liječnička pomoć pružena im je u KB Dubrava i Općoj bolnici Zabok.

Lakše tjelesne ozljede zadobili su i 71-godišnji vozač te 70-godišnji putnik iz drugog automobila. Obojica su zbrinuta u Općoj bolnici Zabok.