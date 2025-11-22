Auto planuo nakon sudara: Vozač kojeg su nogometaši Uskoka spasili iz gorućeg auta bori se za život

Sinoć u 21:22 dogodila se prometna nesreća na autocesti A1, kod čvora Rovanjska, u smjeru Splita. Nesreću je skrivio 46-godišnji vozač koji je upravljao automobilom varaždinskih registarskih oznaka. U vozilu su se nalazile dvije putnice u dobi od 46 i 33 godine.

Dolaskom do autobusa splitskih registarskih oznaka koji se nalazio na kolniku zaustavljen zbog zabrane prometa preko Masleničkog mosta, 46-godišnjak je automobilom počeo obilaziti zaustavljeni autobus, a da se prethodno nije uvjerio kako tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu.

Tada je na stražnji dio njegovog automobila naletjelo vozilo sanitetskog prijevoza zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 61-godišnjak, dok su se u vozilu nalazila dva putnika, 42-godišnjakinja i 77-godišnjak.

46-godišnjakov automobil udario je u zaštitnu ogradu te je došlo do zapaljenja vozila. Vozilo saniteta odbilo se i udarilo u prednji dio autobusa.

Promet bio zatvoren skoro dva sata

Dok je vatra gutala automobil, igrači Uskoka iz Klisa priskočili su u pomoć. Među prvima su prema buktinji potrčali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. Svojom brzom i hrabrom reakcijom uspjeli su izvući 46-godišnjeg vozača.

46-godišnjak i dvije putnice iz njegovog vozila te putnici iz vozila sanitetskog prijevoza završili su u zadarskoj Općoj bolnici. "46-godišnji vozač osobnog automobila životno je ugrožen", potvrdio je za RTL Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja u zadarskoj bolnici.

"Ima opekline glave i lica, kao i inhalacijske opekline te je na jedinici intenzivnog je liječenja. Ima i opekline na leđima te na području šaka. Sveukupno 20 posto opečene površine", objasnio je Jović, napomenuvši da su opekline drugog i trećeg stupnja.

Kad se pacijent stabilizira, prebacit će ga u Traumatološku bolnicu u Zagreb. Kod drugih ozlijeđenih osoba kvalificirane su lake tjelesne ozljede.

Požar na automobilu varaždinskih registarskih oznaka ugasili su vatrogasci. Od 21:25 do 23:20 sati od izlaza s A-1 do ulaza na A-1 promet je bio zatvoren te se odvijao preko čvora Rovanjska.