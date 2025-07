Australski Hrvat objavio metal obradu dobro poznate pjesme, u njoj vojnici imaju oznake HOS-a

Sin Hrvata iz Imotskog i Livna, Ivan je svojim bendom i novom pjesmom „Siroče“ spojio hrvatsku baštinu i suvremeni metal na moćan i emotivan način. Inspirirana starom pjesmom „Zaspalo je siroče“, njegova verzija donosi priču o izgubljenom djetetu i domovini, prožetu snažnim gitarama, melankolijom i borbenim duhom.

Spot za pjesmu, sniman uz pomoć umjetne inteligencije, povezao je članove benda koji žive diljem svijeta — od Ivana i njegova sina Roka, preko legendarnog Žanila Tataja Zake iz ex Divljih Jagoda, do ostatka benda.

Ivan IVI Đuzel prije ove skladbe svirao je u bendovima Ghost Engine i Powers That Be (PTB), s kojima je nastupao diljem svijeta, uključujući kultni Whiskey a Go Go u Los Angelesu, dijeleći pozornicu s velikanima poput Five Finger Death Puncha, Doro i Chrisa Caffreya iz Savatagea.

Zanimljivo, u spotu za "Siroče", scene generirane umjetnom inteligencijom koje evociraju uspomene iz Domovinskog rata, vojnici imaju obilježja HOS-a.

Kako to obično biva u životu — ništa nije slučajno, pa tako ni ova pjesma.

Ivanovu priču dodatno osjenčava i osobna tuga: prije sedam godina izgubio je svoga oca Jozu.

Zajedno s bratom i sinom želio je učiniti ono što se čini najprirodnijim — položiti ga u zajedničku grobnicu njihovih predaka, u taj skromni, ali sveti komadić zemlje koji zovemo domom.

Ali, kako život nekad piše romane teže od naših riječi, zbog neslaganja i nerazumijevanja jednog dijela obitelji, njegov otac nije ondje pokopan.

Poput siročeta — ostao je bez tog mjesta vječnog mira, bez obitelji okupljene oko istog groba.

I upravo ta bol, ta praznina i nepravda pretočeni su u pjesmu „Siroče“ — u glazbu koja govori o izgubljenosti, ali i o snazi da se, usprkos svemu, traži i nalazi put natrag kući.

Jer ponekad upravo glazba može izreći ono što srce dugo nosi u tišini.

Osim što sa svojim bendom radi na novim pjesmama i snovima o hrvatskoj turneji, Ivan IVI Đuzel u srcu nosi još jednu veliku ideju — organizaciju prvog hrvatskog heavy metal festivala koji bi okupio hrvatske bendove iz cijelog svijeta.

Kako sam kaže, želja mu je stvoriti mjesto gdje bi se povezali glazbenici iz dijaspore i domovine, pokazali što znači biti Hrvat u svijetu metala i zajedno slavili glazbu i baštinu. Festival zamišlja kao više od koncerta — kao susret generacija, priliku za druženje, dijeljenje iskustava i povratak korijenima kroz moćnu i emotivnu glazbu.

Prvi koraci već su napravljeni — cilj je da se festival održi 2026. ili 2027., a Ivan već razgovara s brojnim glazbenicima i potencijalnim partnerima u Hrvatskoj.

„To bi bila naša mala himna — pokazati svijetu koliko nas ima i koliko glasno možemo zajedno!“ kaže Ivan.