Australka otkrila što očekivati kad dođete kod Hrvata u goste, jeste li i vi takvi?

Sarah-Jane Begonja je Australka koja živi u Hrvatskoj već 10 godina, udana je za Hrvata, imaju dvoje djece i vode stranicu Chasing the Donkey, gdje organiziraju razne ture po Balkanu, ali i dijele iskustva o ljudima, običajima i hrani. Kod, kako voli da je zovu - SJ, pronašli smo i jedan tekst u kojem piše o tome što se u Hrvatskoj za stolom ne smije raditi, reći ili jesti pa vam prenosimo njene dojmove u nastavku.

Ručanje s Hrvatima

"Tijekom ručka morate zapamtiti nekoliko kulturnih stvari. Prvo - molitva prije jela. Kada večerate s (nekim) Hrvatima, morat ćete pričekati samo sekundu da vidite hoće li netko krenuti moliti prije jela. Budući da su većina Hrvata katolici, trebali biste znati da je običaj da neki izmole molitvu zahvale prije jela. Pa pričekajte samo malo da budete sigurni da ne kopate prerano po tim punjenim paprikama", govori Sarah-Jane, prenosi Index.

Objašnjava i što napraviti kad na stol dođe veliki lonac pun sarme, odnosno što trebate učiniti da izbjegnete prejedanje. Za početak u tanjur stavite samo jednu, iako želite dvije ili tri, jer biste tako mogli doći do toga da morate pojesti njih možda čak i pet. Kako to? Slijedi i objašnjenje, a to je gostoljubivost Hrvata koja, dakako, uključuje i to da vas nitko neće pustiti od stola ako ne budete potpuno siti.

Nema "ne"

"Teško ćete pronaći hrvatsku obitelj u kojoj nema naglaska na obitelji, prijateljima i hrani. Ponuda pića, zalogaja prije jela, glavnog jela, druge porcije, pa i treće porcije, kolača, kave, pa onda i još malo pića gostima je neophodna. Onda je vaša odgovornost zauzvrat ne odbiti... Nikada", objašnjava ova Australka koja živi u Hrvatskoj.

Reći ne, kako kaže, bilo bi jednostavno nepristojno. Evo što predlaže da učinite kako biste izbjegli to da ispadnete nepristojni ili da vas netko nudi u nedogled - u startu uzmite samo malu porciju, pa će tu biti još prostora za komentare "gladan/na si, uzmi još, kako si samo mršav/a", gdje ćete uzeti još hrane.

Komentar kojim će svaki Hrvat gosta natjerati da uzme još hrane je: "Joj, nije ti se svidjela hrana?", za koji autorica teksta navodi i kako je u ovih deset godina postao i njen najdraži. Svakako kaže da ne smijete previše puta ponoviti "ne mogu više, hvala", jer vam domaćin neće vjerovati.

Samo vino, ništa voda

"Nemojte popiti čašu vode uz jelo. Zašto? Ne znam zašto. Sve što znam je da riskirate da vam domaćin izbije vodu iz ruke i promrmlja nešto o tome da ste bolestan. Nakon 15 godina provedenih u hrvatskoj obitelji mog supruga, nitko mi ne zna reći zašto ne mogu piti vodu nakon ribe i morskih plodova. Više se ne borim protiv toga i umjesto toga uživam u domaćem vinu", piše Sarah-Jane, prenosi Index.