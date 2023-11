AUSTRALCI ODABRALI STUDENI ZA UŽIVANJE U DALMACIJI "Sve je jeftino. Apartman je duplo veći i duplo jeftiniji nego drugdje na Mediteranu. Porcije hrane su ogromne"

Ovoga vikenda na Kliškoj tvrđavi susreli smo Australsku obitelj koja je izabrala Hrvatsku za svoj jesenski odmora. Dolaze iz vrućeg grada Darvin na sjeveru australskog kontinenta. Kako su nam kazali, odabrali su jesen jer misle da je vrlo lijepa, a cijene su dosta jeftinije nego u sezoni.

Evo što su nam kazali:

AIDAN

- Uvijek nas je zanimalo kako je biti u Hrvatskoj. Organizirali smo put Europom koji uključuje vašu lijepu zemlju. Ovo što smo do sada vidjeli je spektakularno. Da budem iskren, prilično je jedinstveno ovo što smo vidjeli do sada u usporedbi s drugim sredinama. Ovo je srce Mediterana i sretni smo što smo tu.

JACK

- U Dubrovniku smo bili samo jednu noć, bio je to brzi posjet. No radi se o malom i tihom gradu, točno kako volimo (smijeh). No mora da je to zbog toga jer smo izbjegli ljeto. Također, vrijeme nam nije bilo naklonjeno, cijeli dan je padala kiša. No to se očekuje u studenom.

NICK

- U Splitu smo samo jedan dan, a onda ćemo produžiti za Zadar. Na svojevrsnoj smo turneji Dalmacijom.

Mogu reći da nismo očekivali tako niske cijene. Nigdje na Mediteranu nije tako jeftino kao tu. A apartman je sjajan, duplo veći, a duplo jeftiniji od svega što smo do sada probali.

Što se tiče hrane, ona je ukusna, jeftina, a porcije su vrlo velike.

MAMA LIBBY

- Apsolutno je nevjerojatno, osobito kada se šeta uz more. Dubrovačke zidine su nas impresionirale. Jako mi se sviđaju crveni dalmatinski krovovi, sve je tako puno boja.

Pitali smo ih što im je najneobičnije što su do sada vidjeli u Europi.

- Vožnja desnom sranom ceste, treba neko vrijeme da se na to naviknete. U Dalmaciji ima tako puno mačaka, pretpostavljamo da ljudi ovdje vole mačke. No također, količina hrane je izvan svakog očekivanja.

