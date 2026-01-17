ATRAKCIJA S PAZARA Ovaj XXL kupus ukrao je pozornost prolaznika: "Ovo je za cijelu zgradu"

Subotnje jutro na splitskom Pazaru obično miriše na blitvu, naranče i svježe meso, no ovoga puta pažnju kupaca ukrao je kupus. I to kakav.

Na jednom od štandova osvanuo je primjerak XXL veličine, toliko velik da su se prolaznici spontano zaustavljali, fotografirali i odmjeravali ga pogledom, uz neizbježne komentare i šale.

Kako nam je rečeno, riječ je o kupusu koji je na Pazar stigao iz Naklica, a ponosni poljoprivrednik bez zadrške je isticao da je riječ o domaćem proizvodu, uzgojenom bez “čudesa”, samo uz dobru zemlju, vrijeme i strpljenje. Kupus je, kažu kupci, bio toliki da je više podsjećao na izložbeni primjerak nego na povrće koje se nosi kući u vrećici.

“Koliko sarma bi od ovoga ispalo?”, “Ovo je za cijelu zgradu”, “Ovo nije kupus, ovo je projekt”, samo su neki od komentara koji su se mogli čuti. Iako nije poznato je li na kraju završio u nečijoj kuhinji ili je ostao kao atrakcija do kraja pazarnog jutra.