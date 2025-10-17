Arhitekt o sudbini splitskog stadiona: "Rušenje Poljuda? Probajte samo zamisliti prvu minu"

Splitski stadion Poljud u lošem je stanju, a svako novo nevrijeme domu nogometnog kluba Hajduku učini još puno nove štete, do te mjere da se na temu sigurnosti ovog objekta često stavljaju upitnici. Obnova ili gradnja novog stadiona, na istom ili nekom drugom mjestu u Splitu, sve su češće teme o kojima se u medijima govori, a jedan od najpozvanijih je svakako arhitekt Nenad Fabijanić. Zašto najpozvaniji? Ne samo jer je arhitekt, nego stoga što mu je kolegica Olga Magaš, supruga pokojnog Borisa, dodijelila status zaštitnika autorskih prava na stadion Poljud.

„Stadion Poljud je za grad Split najveći arhitektonski događaj od Dioklecijana naovamo“, rekao je arhitekt Fabijanić na HRT-u u emisiji Kod nas doma na goruću temu budućnosti splitskog stadiona, prenosi Nacional.

Govori se o četiri opcije, sanaciji aktualnog, nadogradnji postojećeg stadiona, gradnji novog na Poljudu te gradnji novog stadiona na drugoj lokaciji. Kako vi kao zaštitnik autorskih prava na stadion Poljud gledate na ovu temu?

„Da, štitim autorska prava, zapravo sam zastupnik obitelji Magaš koja je bila autor prvog natječaja za Poljud. Međutim, predmet mog interesa nisu ove opcije koje ste nabrojali. Energično odbijam da se arhitektonsko dobro grada Splita a onda i Ministarstva kulture koje ga je zaštitilo, da se dovodi u pitanje na bilo koji način. Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Tvrdim da je obnovljeni Poljud spektakl mediteranskog tipa kakvog se teško može vidjeti na cijelom Sredozemlju.

Što je sa ekonomskim razlozima za dogradnju, stvaranjem prostora za nove sadržaja u smislu, VIP loža, poslovnih prostora i slično?

„Poljud treba potpuno urediti i vjerujem da bi nešto od tih sadržaja bilo moguće dobiti. Radi se o tome da taj projekt još nitko nije vidio jer ga nitko nije ni naručio. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. To zdanje samo po sebi, po svojoj strukturi ne može i ne treba dobiti. Jedan dio tih zahtjeva je moguće napraviti, jer kad bismo znali što se ispod tribina krije, i kad bismo znali što je uopće moguće napraviti ispod tribina, onda bismo mogli razgovarati o tome da Poljud dobije nove sadržaje i da ovo postane suvremeni stadion za Hajduk“.

Diljem Europe su srušeni mnogi kultni stadioni poput Highburyja, Delle Alpija, Wembleya… da bi zatim napravljeni novi, i to nije doživljeno kao svetogrđe, nego standard prema modernizaciji.

„Da, ali stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Novi investitor, novac, profit može rušiti takva zdanja ako im je dano. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem a ne samo problem splitskog nogometnog kluba.

Najavljuje se mogućnost referenduma, kako gledate na to?

„Ja sam profesionalac u ovom poslu, znam koji su kriteriji, ali znam i da svako ima pravo reći svoje mišljenje, ali da će, kako se to kolokvijalno kaže, ulica odlučivati o tome što je nacionalna arhitektonska vrijednost… Probajte samo zamisliti tu prvu minu koja bi bila početak rušenja Poljuda, rušenje takvog mastodonta, tko bi se uopće usudio na tom mjestu graditi nekakav idealan stadion Hajduka?“.