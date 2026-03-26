Arheološkom muzeju u Splitu odobreno financiranje za projekt „Dodir prošlosti: inkluzija u muzeju“

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 24. ožujka 2026. godine održano je svečano potpisivanje ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inkluzivne usluge ustanova u kulturi“, kojim je Arheološkom muzeju u Splitu dodijeljeno financiranje za projekt „Dodir prošlosti: inkluzija u muzeju“.

U ime Arheološkog muzeja u Splitu ugovor su preuzeli ravnatelj dr. sc. Ante Jurčević i kustos pedagog Arheološkog muzeja u Splitu, Luka Donadini.

Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava na razini Poziva iznosi više od 5,2 milijuna eura, pri čemu je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva kulture i medija. Poziv se provodi u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ s ciljem povećanja socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj inkluzivnih usluga u kulturi.

Projekt koji otvara Arheološki muzej u Splitu svima

Projekt „Dodir prošlosti: inkluzija u muzeju“ usmjeren je na povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja ranjivim skupinama, prvenstveno osobama s invaliditetom, djeci i mladima te osobama starije životne dobi.

Kroz projekt će se provesti edukacija muzejskih zaposlenika za rad s različitim korisničkim skupinama, kao i niz edukativnih i participativnih programa koji uključuju radionice, kreativne aktivnosti i sadržaje prilagođene različitim potrebama korisnika.

Programi će se odvijati u prostorima Arheološkog muzeja u Splitu, na arheološkom lokalitetu Salona te na području Općine Muć, čime se kulturni sadržaji šire i izvan institucionalnog prostora muzeja.

Partnerstva koja grade inkluzivnu kulturu

Arheološki muzej u Splitu provodi ovaj projekt u partnerstvu s tri organizacije civilnog društva: Županijskom udrugom slijepih Split, udrugom Pokret Zagore i udrugom Jedna mladost, dok u provedbi pojedinih aktivnosti sudjeluju i dodatni suradnici, uključujući Udrugu gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Ova partnerstva ključna su za razvoj programa koji odgovaraju stvarnim potrebama korisnika te za uspostavljanje dugoročnog modela suradnje između kulturnih institucija i lokalne zajednice.

Iskorak prema dostupnijem muzeju

Dobivanjem ovog projekta Arheološki muzej u Splitu čini važan iskorak u razvoju inkluzivnih kulturnih programa i jačanju svoje uloge u zajednici.

Projekt „Dodir prošlosti“ ne donosi samo nove sadržaje, već i novi pristup; muzej kao prostor otvoren svima u kojem korisnici nisu samo posjetitelji, već i aktivni sudionici kulturnog života.

Kroz ovaj projekt dodatno se potvrđuje uloga Arheološkog muzeja u Splitu kao mjesta susreta, učenja i uključivanja, u skladu s ciljem da kulturna baština bude dostupna svima.