ARENA PUSTA, KOMPLEKS NEDOVRŠEN Slijede četiri elektronske dražbe Spaladium arene

Sama zgrada vrijedna je više od 56 milijuna eura, slijedi procjena opreme u njoj, potom mišljenje vjerovnika i tek onda četiri elektronske dražbe. Grad Split - zasad se neće nadmetati.

"Mi kao odgovorna uprava želimo da ta cijena bude što niža, a s druge strane volio bih da se proda odmah u prvom krugu tako da se svi namire i da mi dobijemo naša sredstva što potražujemo", rekao je Antonio Kuzmanić, zamjenik gradonačelnika Splita, za HRT.

Račun tvrtke koja je upravljala arenom, zbog duga, blokirao je upravo Grad. Kupac će platiti i dugove, a trebao bi dobiti i pravo građenja - no ne više na trideset, nego zbog protoka vremena - na petnaestak godina.

"Hoće li poslovni subjekt imat interesa da sljedećih četrnaest godina to eksploatira- to je na njima. Ono što mi znamo je kada se on sagradi mi smo definitivno zainteresirani za to preuzeti nakon četrnaest godina. Ali ima li šanse onda da se to pravo građenja produlji? To ne ovisi o nama, pravo građenja vam daje država. Pravo građenja, koliko znam, ne može se produžit. Ide ponovni natječaj, ne znam uopće koji model zakonski za to postoji", kaže Kuzmanić.

A što će se sve prodavati - ni to nije potpuno jasno

"Je li to samo dvorana, je li to pravo građenja, jesu li to okolna zemljišta, mi stvarno ne znamo što je trenutno na prodaju", dodaje Kuzmanić.

Unatoč svemu, zainteresiranih ima!

"Javile su se četiri firme i to velike koje su bile zainteresirane, međutim, tu je problem ovih petnaest godina što je ostalo jer za napravit šoping centar i sve što bi trebalo napraviti, trebalo bi nekakvih trideset, četrdeset godina za eksploataciju toga objekta gdje država mora i grad sjesti i pronaći model. Mi nismo grad ako nemamo ovakav objekt. Mi onda živimo ka' na selu", zaključuje Renco Posinković, bivši direktor tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju.

Hoće li se pojaviti bogati ulagač, koji će čekati da cijena skroz padne, ili će na kraju sve platiti Grad Split - odlučit će, ako do toga dođe - Gradsko vijeće. Arena će se svakako za petnaest godina predati u vlasništvo Gradu i državi, no pitanje je - u kakvome stanju?