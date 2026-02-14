Anušić obišao tenkove Leopard 2A8 i najavio kad stižu u Hrvatsku

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS, gdje su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage.

Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 Leoparda 2A8, piše HRT.

Riječ je o tenkovima opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite, što će znatno ojačati obrambene sposobnosti. Prvi Leopardi u Hrvatsku stižu 2028. godine.