Antonio Plazibat: "Koliko god mi htjeli da je ovo sport, moraš biti i influencer da bi uspio!"

Zbog ozljede se Antonio Plazibat nije borio gotovo dvije i pol godine. Zatim je u prosincu odradio prvu borbu nakon pauze i pobijedio, da bi se ponovno ozlijedio, propustio je i veliki Glorijev turnir u veljači, no čini se kako je sada sve bliže povratku u ring. Jedan od najboljih hrvatskih kikboksača bi se mogao boriti već u lipnju.

U ringu vjerojatno za dva mjeseca

"Te probleme s ligamentima cu vjerojatno vuči cijelu karijeru, možda i genetski malo. Sad mogu krenit s nekim kampom, iduća borba šesti mjesec, ne znam s kim se borim. Vrte se neka imena koja su bila na zadnjem turniru, ali i neka van turnira", otkrio je Plazibat, prenosi Gol.hr.

U posljednjoj borbi slavio je protiv Alžirca Mahiedinnea. Bila je to njihova treća međusobna borba, a Plazibat je pobijedio drugi put.

"Nisam nikad uživao u borbi kao taj zadnji meč. Najveći gušt. Sad na kraju svega, u tom trenutku nisam osjećao ring rust, no sada kad pogledam vidjelo se i osjetio se", rekao je o tom meču.

Veliki turnir ponovno na kraju godine

Nažalost, nakon meča su se ponovno javili bolovi pa je tako Plazibat kao jedan od favorita morao propustiti veliki turnir Gloryja u veljači, na kojem se natjecalo osam najboljih teškaša.

"Organizirat će se opet na kraju godine, U isto vrijeme koliko ti nedostaje osjećaj borbe, tamo su tri borbe u večeri, teški lom, moraš izaći ozlijeđen ili pokidan. Odgodili smo za godinu dana, dobro je", komentar je turnira po uzoru na legendarne K-1 turnire iz Japana.

Borac danas mora biti influencer

Osim što je jedan od najboljih što se tiče vještina u ringu - organizacija ga cijeni i zbog onoga što radi izvan ringa. Na Instragramu Plazibat ima više od 150 tisuća pratitelja, što je, priznaje nam, danas jako bitno u sportu.

"Ti da bi nešto napravio, moraš biti neka vrsta influencera, moraš biti na društvenim mrežama, moraš se povezat s publikom. Moraš nešto učiniti i to su glavne stvari koje će te pitati svatko. Koliko god mi htjeli da je to sport, sport, sport, to je sport and entartainment i to sport malim slovom, a Entertainment preko pola lista."

A kao neke od najboljih zabavljača u svijetu borilačkih sportova, naveo je:

"Bog trashtalka u MMA-u je McGregor, ako je još aktivan, a od novih, nema trenutno u novim generacijama toga, nekako se sve smirilo."

Naše kamere su Plazibata na treninzima posjetile još 2018., a evo što kaže je li zadovoljan svojom dosadašnjom karijerom.

"Jel' moglo bolje? Uvijek može bolje, ali isto tako može i gore, tako da sto se mene tiče, zadovoljan sam.

A na pitanje do kada ćemo ga gledati u ringu, odgovorio je u svom stilu:

"Dok se boje tuči sa mnom i dok sam ja taj koji tuče, a kad se situacija promijeni i kreneš dobivat batine - triba bižat ća", zaključio je.