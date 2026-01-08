Ante Mamut osvrnuo se na 2025. godinu i sve projekte Općine Marina

Načelnik Općine Marina Ante Mamut na svojoj je Facebook stranici objavio je osvrt na 2025. godinu, zahvalivši suradnicima i svima koji su, kako je naveo, „ugradili trud i znoj u realizaciju brojnih projekata“. Ujedno je predstavio analizu rada, istaknuvši kako je iza njih još jedna radna i uspješna godina.

Mamut je podsjetio na ponovnu pobjedu na lokalnim izborima, čime je nastavio mandat načelnika, kao i na niz infrastrukturnih, komunalnih i društvenih projekata koji su obilježili proteklu godinu.

Među najvažnijim projektima ističe se potpisivanje ugovora za proširenje kapaciteta Osnovne škole Ivana Duknovića te izgradnju sportske dvorane. Nakon gotovo 35 godina, stekli su se i preduvjeti za pokretanje koncesije Luke nautičkog turizma „Agana“.

Značajna ulaganja realizirana su i u području sigurnosti i vatrogastva – potpisan je ugovor za izgradnju Vatrogasnog doma, a nabavljeno je i novo vatrogasno navalno vozilo. U segmentu predškolskog odgoja dovršena je kompletna rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bubamara u Gustirni.

Veliki infrastrukturni pomaci ostvareni su i u vodoopskrbi: završena je izgradnja Zagorskog vodovoda nakon 15 godina rada, dovršena prva faza vodovoda za Sevid na moru te radovi na pojačanju vode i električne energije u centru Marine, uz asfaltiranje prometnica.

Na području prostornog uređenja i imovinsko-pravnih odnosa pokrenuta je besplatna katastarska izmjera građevinskih područja k.o. Marina, provedeno je javno izlaganje Ciljanih izmjena Prostornog plana te ishodovane brojne lokacijske i građevinske dozvole, uključujući one za rekonstrukciju državne ceste D8 (Bataluša – Sevid) i proširenje groblja u Marini.

Ulagalo se i u prometnu i komunalnu infrastrukturu: uređeno je 5,5 kilometara poljskih puteva, asfaltirane su županijske ceste Blizna Donja – Blizna Gornja te Mitlo – Radna zona Vinovac, probijen je južni kolni ulaz u Bliznu Gornju, a pušten je u rad sustav naplate parkinga u Marini.

Završeni su i brojni projekti društvenog i kulturnog karaktera – otvorene su ispraćajne kapele na grobljima Mitlo i Vinišće, započeta je druga faza rekonstrukcije kuće „Šerić“, buduće galerije, uređena su dječja igrališta u Najevima, a započeti radovi u Svincima i Jaslicama Pozorac. Održana je i kiparska kolonija posvećena Danu pobjede, Domovinske zahvalnosti i Danu branitelja.

„Dragi prijatelji, iza nas je još jedna radna i uspješna godina. Hvala vam svima na povjerenju“, poručio je Mamut u zaključku objave.