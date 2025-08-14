ANKETA Što će se dogoditi u produžecima?

Hajduk ide u produžetke u Albaniji za play-off Konfederacijske lige.

Dinamo City poveo je u 14. minuti pogotkom Zabergje, a Hajduk je u prvom dijelu teško dolazio do izglednih prilika. Najopasniji trenutak imali su domaći nakon udarca Vile u gredu, no označeno je zaleđe.

U nastavku Hajduk prijeti već u 48. minuti, ali domaći spašavaju loptu s gol-crte. Bregu pogađa gredu iz slobodnog udarca, a Ivušić brani čistu priliku Gassami. Ključni trenutak stiže u 79. minuti kada Bamba dobiva drugi žuti karton i ostavlja Splićane s desetoricom.

Unatoč nekoliko pokušaja Livaje i udarcima nakon kornera, rezultat ostaje 1:0 za domaće do kraja regularnog dijela, pa se utakmica nastavlja u produžecima.

