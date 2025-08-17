ANKETA Kako će završiti utakmica Hajduka i Slaven Belupa?

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvaraju Hajduk i Slaven Belupo utakmicom na Poljudu od 21 sat. Hajduku će ovo biti i treća uzastopna domaća prvenstvena utakmica, a u prve dvije je pobijedio Istru i Goricu. Ipak, tako uspješan nije bio u Europi pa će protiv Slavena tražiti iskupljenje za šokantno ispadanje od Dinamo Cityja. S druge strane, Slaven u Split dolazi nakon pobjede protiv Varaždina, dok je u prvom kolu izgubio u Rijeci.

Glavni sudac bit će Mateo Erceg.

Stanje na kladionicama je zasad ovakvo:

Hajduk 1.70

Remi 4.20

Slaven 6.00

U anketi vas pitamo kakav će biti ishod utakmice.

Kako će završiti utakmica? Pobjedom Hajduka

Pobjedom Slavena

Remijem