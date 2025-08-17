Close Menu

ANKETA Kako će završiti utakmica Hajduka i Slaven Belupa?

Večeras od 21 sat na Poljudu

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvaraju Hajduk i Slaven Belupo utakmicom na Poljudu od 21 sat. Hajduku će ovo biti i treća uzastopna domaća prvenstvena utakmica, a u prve dvije je pobijedio Istru i Goricu. Ipak, tako uspješan nije bio u Europi pa će protiv Slavena tražiti iskupljenje za šokantno ispadanje od Dinamo Cityja. S druge strane, Slaven u Split dolazi nakon pobjede protiv Varaždina, dok je u prvom kolu izgubio u Rijeci.

Glavni sudac bit će Mateo Erceg.

Stanje na kladionicama je zasad ovakvo:

  • Hajduk 1.70
  • Remi 4.20
  • Slaven 6.00

U anketi vas pitamo kakav će biti ishod utakmice.

Kako će završiti utakmica?

