ANKETA Hoće li Hajduk proći dalje?

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu, Bijelima je za prolazak dovoljan i neriješen rezultat.

Pobjeda ili remi vode Hajduk u play-off. U slučaju poraza s jednim golom razlike, igrat će se produžeci, dok poraz s dva ili više pogodaka razlike znači kraj europskog puta za splitsku momčad.

Prođe li večeras dalje, Hajduk će u play-offu igrati protiv boljeg iz dvoboja Silkeborga i Jagiellonije Białystok. Poljski predstavnik ima prednost 1:0 iz prve utakmice i večeras igra uzvrat na domaćem terenu.

Kladionice predviđaju pobjedu splitskog kluba – kvota na Dinamo City iznosi 4.5, na remi 3.9, a na pobjedu Hajduka 1.7.

Što predviđate? Hajduk prolazi

Hajduk ne prolazi

Nemam pojma