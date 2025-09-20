ANKETA Hoće li Hajduk pobijediti Dinamo?

Hajduk i Dinamo od 17 sati igraju najveći hrvatski derbi, susret 7. kola SuperSport HNL-a. Vječiti rivali u okršaj ulaze s jednakim brojem bodova – po 13 – ali uz blagu prednost Zagrepčana zbog bolje gol-razlike.

Na dan utakmice kladionice su dodatno prilagodile koeficijente, čime su pokazale da očekuju tešku večer za domaćine. Kvota na pobjedu Hajduka porasla je s 3.10 na 3.50, remi je skočio s 3.20 na 3.40, dok je pobjeda Dinama blago porasla s 2.30 na 2.40.

Sličan niz, isti bodovni učinak

Obje momčadi sezonu su otvorile s četiri pobjede zaredom, potom odigrale po jedan remi i doživjele prvi poraz u prošlom kolu. Hajduk je izgubio 0:2 u Varaždinu, a Dinamo 1:2 kod kuće od Gorice.

Derbi donosi i trenerske premijere – na klupi Splićana debitira Gonzalo García, dok je na zagrebačkoj strani Mario Kovačević. Posljednji međusobni ogled u svibnju također se igrao na Poljudu, a Dinamo je tada slavio 3:1.

Poljud će ponovno biti poprište dvoboja koji može odrediti vrh ljestvice i ritam jesenskog dijela prvenstva.

