Anica Kovač: "Ginekološko zdravlje nije tabu, već temelj ženskog samopouzdanja"

Anica Kovač, jedna od naših najljepših misica i supruga bivšeg nogometaša te trenera Roberta Kovača rijetko dijeli trenutke iz svog privatnog života pa zadnjih dana ne prestaju stizati reakcije na njezinu emotivnu i otvorenu objavu u kojoj je bez zadrške progovorila o menopauzi, pritiscima društva te važnosti da svaka žena bude svoja.

"Želim stariti lijepo, s prihvaćanjem i u skladu sa sobom. Nemam problem s borama jer sam svjesna da postoje puno važnije stvari. Ali podržavam i sve koji žele nešto mijenjati ako to dolazi iz unutarnje potrebe i u smjeru koji je prirodan i zdrav", govori Anica u videu koji je na svom Instagramu podijelila Biljana Mančić, također bivša misica a danas vlasnica poliklinike ljepote i zdravlja MakeOver u Splitu.

Osim o važnosti holističkog pristupa zdravlju zbog čega redovito koristi tretmane vitaminskih infuzija kod svoje prijateljice Biljane, Anica je otvoreno progovorila i o vlastitoj unutarnjoj borbi s društvenim pritiscima te se dotaknula tema o kojima se rijetko govori javno kao što su ginekološki problemi: urogenitalne atrofije, suhoća, pad libida, inkontinencija, pigmentacijske promjene...

"Ginekološko zdravlje nije tabu, već temelj ženskog samopouzdanja. Dugo sam mislila da se moram prilagođavati očekivanjima. Da šutim, da budem zahvalna, da 'ne talasam'. Ali ne ide to tako. Jer kada zaboraviš sebe, izgubiš sve. Važno je stalno govoriti o svemu onome o čemu smo bile naviknute šutjeti i trpjeti pod izlikom da je sramota pričati o tome, a kamoli potražiti rješenje. Briga o sebi počinje iznutra", istaknula je Anica.

Ovo je prvi put kako je nekadašnja misica koja iduću godinu slavi 50. rođendan javno govorila o ženskim temama i vlastitom iskustvu pa ne čudi da se video brzo proširio među pratiteljicama, a sudeći po komentarima brojne žene pronašle su se u njezinim riječima pokazujući tako koliko im znači kada se netko s Anicinim utjecajem odvaži reći ono što mnoge osjećaju, ali rijetko izgovore naglas.

Veliku pažnju svojedobno je po ovom pitanju izazvala i holivudska diva Halle Berry koja već neko vrijeme glasno progovara o menopauzi i razbijanju tabua vezanih uz žensko zdravlje i zrelost.

U iskrenom videu Anica je otkrila i da je prvi korak prema 'novoj sebi' napravila upravo uz pomoć Biljane.

"Došla sam kod Biljane jer mi je trebala žena koja zna slušati. Koja razumije što znači pogledati se u ogledalo, odlučiti i reći 'Vrijeme je za mene.' Bez osude. Bez srama. Bez skrivanja", kaže Anica, kojoj je Biljana ispod videa zahvalila na hrabrosti.

"Kad žena poput Anice, koja je uvijek bila simbol ljepote, odluči pokazati ranjivost, to je najljepši mogući poziv svim drugim ženama da i one krenu na svoj put. Anica je odlučila biti glas onih koje su dugo patile u tišini. Nije slabost priznati da ti je teško. Snaga je reći naglas da zaslužuješ više. Za sebe", napisala je Splićanka u objavi.

