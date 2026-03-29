Andrea Lázaro García pobjednica prvog WTA Dubrovnik Opena

U finalnom susretu WTA Dubrovnik Opena Španjolka Andrea Lázaro García slavila je protiv Ukrajinke Anheline Kalinine rezultatom 3:6, 6:4, 6:3. Španjolka prije turnira u Dubrovniku nije imala naslov na WTA razini u pojedinačnoj konkurenciji, no iza sebe imala je deset osvojenih ITF turnira, što jasno pokazuje njezin kontinuitet i kvalitetu. Iako se u prvom setu činilo da Ukrajinka dominira igrom, na početku drugog seta Lázaro García napravila je preokret i vratila se u igru i nakon nešto više od dva sata i dvadeset minuta od početka meča, Dubrovnik je dobio svoju prvu pobjednicu.

"Željela bih čestitati Anhelini, ima odličan stil ove sezone i želim joj sve najbolje u nastavku karijere. Hvala organizatorima, supervizorici, sucima, djeci koja su skupljala loptice... Napravili ste vrhunski posao u prekrasnom Dubrovniku. Posebna zahvala ide obitelji Lukas, učinili ste ovaj tjedan nevjerojatnim. Volim vas i hvala. Hvala ekipi s Erasmusa na potpori i naravno mom timu i mom ocu. Hvala što vjerujete u mene", poručila je Lázaro García.

Nova pobjednica zna i nekoliko hrvatskih riječi – hvala, dobar dan, doviđenja, laku noć, a kroz osmijeh je rekla da su je hrvatske tenisačice naučile i nekoliko psovki.

Dubrovnik je pokazao kako se navija

Finalistica Kalinina izjavila je kako je užitak igrati pred mnogobrojnom publikom, a svojoj protivnici čestitala je na odličnoj igri.

"Andrea je zaslužila danas pobjedu. Posebno se želim zahvaliti timu koji je održavao terene, radili su naporno ovaj tjedan u svim uvjetima i omogućili nam da odigramo dobar tenis", izjavila je Ukrajinka.

Dubrovačkoj publici zahvalio je i direktor turnira Feliks Lukas.

"Unatoč hladnijem vremenu, publika je tijekom cijelog tjedna dolazila u velikom broju – od prvog kola pa sve do finala. Najprije ste pružali snažnu podršku našim igračicama, zatim svim ostalim tenisačicama i danas finalisticama, stvarajući atmosferu u kojoj su se osjećale kao kod kuće. Posebno zahvaljujem gradonačelniku Dubrovnika Frankoviću, koji je prepoznao ovaj projekt i omogućio da dođe u Dubrovnik. Zahvaljujem i županu Pezu, kao i Ministarstvu turizma i sporta, svim partnerima i sponzorima koji nas prate i podržavaju. Veliko hvala i finalisticama, gledali smo igru koja je zaista bila na razini Grand Slam turnira. Svojom energijom, borbenošću i predanošću inspirirate nas da nastavimo razvijati ovakve projekte. Svjesni smo koliko je odricanja potrebno za nastup na ovoj razini i zato vam upućujemo iskrene čestitke, kao i svim igračicama koje su sudjelovale na prvom izdanju ovog turnira", rekao je direktor WTA Dubrovnik Opena, pozvavši publiku na WTA Makarska Open koji se održava u prvom tjednu lipnja, uz želju da napokon dočekamo i hrvatsku predstavnicu u finalu.

Tenis zaigrali vaterpolisti Juga

U egzibicijskom dijelu finalnog dana, uoči glavnog turnira veliki prijatelji, Dubrovčanin Ante Kolunđija i Splićanin Sven Maretić, igrali su tenis u kolicima i još jednom potvrdili važnost inkluzije u sportu, a nakon njih publika se zabavila mečevima mješovitih parova hrvatskih tenisačica i vaterpolista Juga – Ane Konjuh, Lucije Ćirić Bagarić, Ane Petković, Tene Lukas, Vlaha Pavlića, Ante Jerkovića, Mara Šušića i Filipa Kržića. I mora se priznati, Jugaši su se odlično snašli, iako su neki prvi put imali reket u ruci.