Anđa i Mirko u Splitu proslavili 60 godina braka sa svojim potomcima: "Bilo je radosti, tuge i rada"

Šezdeset godina braka. Šezdeset zajedničkih zima i ljeta, radosti i briga, rođenja i odlazaka, smijeha i tišine.

Anđa (78) i Mirko (82) Bartulić 20. veljače obilježili su dijamantni jubilej, odnosno 60 godina otkako su jedno drugome rekli sudbonosno "da".

Vjenčali su se davne 1966. godine. Ona je došla iz Rašeljaka, mjesta u blizini Buškog jezera, on iz Kongore pokraj Tomislavgrada. Sudbina ih je spojila u Splitu, gdje su se upoznali 1965. godine i gdje već šest desetljeća grade svoj život.

Obitelj kao najveće bogatstvo

Mirko i Anđa podigli su četvero djece, a kasnije se rodilo 14 unučadi i 10 praunučadi. Kuća koja je nekad bila ispunjena dječjim koracima sada je puna unučjeg smijeha i dječje graje novih generacija.

"Bilo je i radosti i tuge. Puno rada”, kaže Mirko tiho, bez velikih riječi. Na pitanje u čemu je tajna tako dugog braka, odgovara jednostavno: "Bitno je voljeti"

U toj kratkoj rečenici stane šest desetljeća zajedničkog života.

"Bog zna"

Anđu smo pitali koji je ključ sretnog braka i rekla nam je da to samo Bog zna.

I doista, možda je baš u toj skromnosti odgovor. Nema tu velikih formula ni filozofije: samo strpljenje, poštovanje i spremnost da se ostane i onda kad nije lako.

Jer, kako sami kažu, bilo je i teško i lijepo. Bilo je dana kad se radilo od jutra do mraka, kad su brige bile veće od snage. Ali bilo je i trenutaka ponosa, zajedničkih uspjeha, obiteljskih slavlja i malih svakodnevnih radosti koje su držale kuću na okupu.

"Fala Bogu, dobro je sve", kažu danas.

Šezdeset godina braka Mirka i Anđe podsjetnik su da ljubav nije samo osjećaj, nego i odluka.

Sve je manje brakova, sve više razvoda

Neće puno Hrvata dočekati 60. godišnjicu braka. Sve se manje ženimo, sve se stariji ženimo i sve se češće razvodimo.

U vremenu kada brakovi sve češće ne traju desetljećima, priča Mirka i Anđe dobiva dodatnu težinu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2024. godini u Hrvatskoj je sklopljeno 17.206 brakova, odnosno 4,5 brakova na 1.000 stanovnika. Istodobno je pravomoćno razveden 4.961 brak, što znači da je na 1.000 stanovnika zabilježeno 1,3 razvoda, odnosno gotovo 288 razvoda na 1.000 sklopljenih brakova.

Iako je broj razvoda manji nego prije deset godina, kada ih je bilo 6.570, i dalje je riječ o tisućama parova koji nisu izdržali test vremena. Posebno je zanimljivo da se prosječna dob prvog stupanja u brak posljednjih dvadeset godina značajno povećala; Mladići danas prvi put ulaze u brak u prosjeku s 32 godine, a žene s 29, dok je 2004. prosjek bio tri godine niži.

U takvom kontekstu, 60 zajedničkih godina Mirka i Anđe djeluju gotovo nestvarno i kao podsjetnik na jedno drugo vrijeme, ali i dokaz da su strpljenje, poštovanje i odluka da se ostane zajedno i dalje vrijednosti koje nadilaze statistiku.