Analiza utakmice Hajduka i Rijeke: "Ovaj potez je trebao biti ocijenjen kao nesmotren"

Prvi čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu situacija iz petog kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Izdvojio i jedan detalj sa susreta između Hajduka i Rijeke. Riječ je o situaciji gdje je Stjepan Radeljić neoprezno nagazio Adriona Pajazitija, a Layec je u analizi napisao kako je riječ o očitoj greški glavnog suca utakmice Darija Bela, piše Index.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Što je Layec napisao?

"Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača. Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača.

Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača", stoji u analizi. Umetnuta je i snimka komunikacije iz VAR sobe u kojoj se provjeravalo je li taj start zaslužio crveni karton, ali je zaključak bio da nije. Ni takve situacije nisu se dosad analizirale u izvješćima komisije.

Dosad se nikad nisu izdvajali žuti kartoni

Izdvajanje potencijalnog žutog kartona je zanimljivo jer se dosad takve situacije nisu izdvajale, osim kada nije bila riječ o drugim, isključujućim. U ovom kolu pokazana su 23 žuta kartona, a samo na toj utakmici bilo ih je sedam.

Ipak, Layec nije komentirao nijednu od te 23 spomenute situacije, već ovu jednu koja nije ni rezultirala kartonom. Podsjetimo, dan nakon utakmice je Hajduk objavio sliku tog gaženja na Facebook uz poruku: "Samo čvrsta igra, nema faula."